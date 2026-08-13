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Resumen

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En menos de ocho meses, EsSalud pasó por tres presidentes ejecutivos titulares y ahora tiene una cuarta conducción, esta vez interina. Segundo Cecilio Acho Mego, quien inició el 2026 en el cargo, dejó la presidencia el 12 de marzo. Ese mismo día, el Gobierno designó a Luis Rosales Pereda, cuya gestión terminó el 10 de junio por pérdida de confianza. Inmediatamente asumió Jaime Moreno Eustaquio, cuya salida fue dispuesta en agosto. Desde el 9 de agosto, Hilda Sandoval Cornejo ejerce interinamente la Presidencia Ejecutiva. En medio de eso, pacientes pueden esperar hasta 80 días para obtener una cita médica.

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