Esta noche cierran Agua Dulce: sin marcha atrás, habrá cordón policial y solo pasarán deportistas acuáticos

La Municipalidad de Chorrillos sorprendió al anunciar, en pleno verano, el cierre de la playa Agua Dulce para el domingo 15 de febrero debido a la gran cantidad de residuos sólidos que se acumulan los fines de semana tras el número de bañistas que llegan a esa zona de la Costa Verde.

El cierre será desde la medianoche de hoy hasta las 11 p.m. de mañana. La comuna remarcó que “no se contempla nuevas prórrogas ni excepciones”.

Alcalde de Chorrillos explica la decisión de cerrar la playa Agua Dulce

Los fines de semana se recogen cerca de 20 toneladas de residuos en la arena de la playa Agua Dulce y que, desde diciembre del 2025, se han recolectado unas 250 toneladas, lo que tiene un impacto en la salud, el medio ambiente y la convivencia, informó el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, a El Comercio.

“De la arena se recogen 20 toneladas un fin de semana. Se ha calculado que, de diciembre a la fecha, se han recogido 250 toneladas, lo que genera obviamente contaminación ambiental”, indicó Cortez.

La autoridad edil explicó que la playa Agua Dulce recibe entre 60 a 70 mil visitantes los sábados y domingos. Por ello, los comerciantes se han sumado a la limpieza, incluso lo realizan desde el domingo en la tarde y concluyen el lunes en la mañana. Pese a ello, el problema persiste.

El alcalde de Chorrillos enfatizó que la gran acumulación de residuos en la playa Agua Dulce se presenta hace más de 20 años y que las medidas preventivas no han dado resultados, pese a las campañas informativas y de concientización difundidas entre los visitantes para que se lleven los productos que consumen o los depositen en los tachos.

La Municipalidad de Chorrillos asegura que recoge 20 toneladas de residuos los fines de semana.

Ante ese escenario, el burgomaestre no descartó la posibilidad de extender la medida restrictiva de acceso a la playa Agua Dulce en caso el tema no se resuelva. “El mejor mensaje de enviarle a los visitantes es el cierre de la playa, no lleguemos al cierre absoluto. Si esto continúa, vamos a tomar medidas mucho más drásticas”, refirió.

Cortez indicó que la medida tendrá impacto en las ocho asociaciones de comerciantes que trabajan en Agua Dulce, pero aseguró que ellos han comprendido el objetivo de la restricción, ya que conocen la realidad: ellos colaboran con los trabajos de limpieza.

No obstante, anunció que se intensificarán las labores de fiscalización en la playa Agua Dulce para impedir el ingreso de comidas, alimentos o bebidas, tal como se efectúa hace varias semanas.

Cortez Melgarejo señaló que contarán con el apoyo de la Policía Nacional para acordonar la playa Agua Dulce e impedir el ingreso de los veraneantes el próximo 15 de febrero. Solo se permitirá el acceso al mar a las personas que realizan actividades deportivas desde tempranas horas del día.

Advierten que se estaría afectando el derecho al libre tránsito

Percy Castillo, abogado especializado en temas de derechos humanos, cuestionó la decisión de la Municipalidad de Chorrillos de cerrar la playa Agua Dulce debido a que se estaría afectando el derecho al libre tránsito de las personas y el uso de espacios público.

“Se estaría afectando el derecho al libre tránsito. Todos los peruanos podemos transitar y permanecer en cualquier parte del territorio que sea público y las cuestiones solo caben en señalamientos muy fundamentados”, indicó Castillo a El Comercio.

“El acceso a la playa es parte del derecho que tenemos los peruanos a transitar por el territorio nacional. Es bastante claro que las playas son un bien público, por tanto, la limitación de acceso es una circunstancia que no puede ser dispuesta como un primera medida que se vaya a tomar”, agregó.

Además, remarcó que solo se debe dictar dicha medida en casos de emergencia por un tema de salubridad, como en el caso de la pandemia del COVID-19, y recordó que los municipios no tienen competencia para regular los accesos a las playas.

“La propia legalidad del cerrar el acceso podría estar en tela de juicio porque la municipalidad no tiene competencia para regular sobre este aspecto, ya que las playas no son de la municipalidad, que solo deben prestar servicios a los bañistas, deben garantizar la salubridad y el orden público, pero la playa no es de su propiedad y no pueden cerrar el acceso”, afirmó.

La Municipalidad de Chorrillos ha desplegado varias campañas de concientización para evitar que los veraneantes dejen residuos en la playa Agua Dulce. (Foto: Difusión)

Castillo remarcó que le corresponde al municipio de Chorrillos solucionar el tema de la acumulación de residuos sólidos antes que implementar medidas extremas que afectan a los ciudadanos. Aseguró que dicha situación evidencia la poca capacidad de las autoridades para darle solución a un problema.

“El cierre debería ser la última decisión frente a situaciones que signifiquen un daño a la salud pública, pero un daño que no pueda ser revertido rápidamente. Antes de cerrar se debería corregir el problema de la salubridad para que la playa se mantenga abierta. No es que se deba cerrar para corregir el problema, el deber del municipio es corregirlo”, explicó.

“La Municipalidad de Chorrillos tendría que establecer por qué es imprescindible el cierre de la playa. Si ha detectado un peligro para la ciudadanía, pues tiene que corregirlo manteniendo la playa abierta. Si necesita tiempo, puede restringir el acceso solo por horas”, añadió.

Diris Lima Sur considera que no hay sustento para cerrar playa Agua Dulce

Mercedes Tello Rodríguez, jefa de la Oficina de Vigilancia y Control de la Diris Lima Sur, remarcó que la comuna de Chorrillos debería sustentar en un informe su decisión de cerrar la playa Agua Dulce, pues recordó que, de acuerdo con los últimos reportes, dicha playa es calificada como saludable.

“Realizamos la vigilancia sanitaria en las playas y uno de los criterios que evaluamos es la calidad y limpieza de la playa, donde se verifica si hay residuos en las playas y la disponibilidad de los recipientes para residuos sólidos, y también se analiza la calidad microbiológica del mar y la disponibilidad de servicios higiénicos. De acuerdo con las evaluaciones que se han ingresado a la página web Verano Saludable, la playa Agua Dulce norte B y sur A ha estado saludable en estas últimas fechas”, refirió la funcionaria a El Comercio.

Diris Lima Sur indicó que no hay sustento para cerrar el acceso a la playa Agua Dulce, ya que se encuentra saludable.

En ese contexto, consideró que “no habría sustento para cerrar la playa Agua Dulce, al menos, según consideró, que el municipio de Chorrillos admita que la cantidad de residuos ha sobrepasado su capacidad y no puede recoger todas esas toneladas.

No obstante, enfatizó que la norma establece que las municipalidades tienen la función de asegurar la limpieza de los espacios públicos, como las playas.

Tello advirtió que Chorrillos tiene 11 playas, de las cuales seis aparecen, hasta el lunes 9 de enero, como no saludables, entre ellas La Caplina, La Encantada, Cocotero, Country Club Villa, Las Brisas y Las Sombrillas, por lo que consideró que el municipio de Chorrillos también debió tomar acciones en esas playas.

“Hay otras playas de Chorrillos que sí están saliendo de manera continua con la calificación de no saludable, y ahí, por ejemplo, la municipalidad debió tomar la medida de cerrar la playa La Caplina, que todas las semanas está saliendo como no saludable. En todas las playas deberían tomarse las medidas de manera uniforme”, aseveró.