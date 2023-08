Miércoles 22 de agosto, 11 a.m., estadio municipal de la Urbanización Los Sauces, en Ate. Los gritos de gol de los niños que entrenan temprano en este espacio fueron reemplazados por groserías y amenazas que se lanzaron un grupo de serenos y fiscalizadores de la Municipalidad de Ate y los vecinos de esta zona residencial. Rápidamente, lo que parecía una conato de discusión pasó a un violento enfrentamiento que acabó en una batalla campal con más de 20 heridos de ambos bandos. La agresividad quedó registrada en los videos grabados por los medios de comunicación, entre ellos La Voz de Ate y América Televisión.

Según detalló la Municipalidad de Ate, la Subgerencia de Control, Operaciones y Sanciones, realizó la recuperación del estadio que “venía siendo administrado por un grupo de vecinos de la Urbanización Los Sauces de manera ilegal y a su vez lucrando con el alquiler de dicho estadio”, señaló un comunicado.

Durante el operativo, indicaron, que “el personal de fiscalización y serenazgo fue atacado con piedras, palos, fierros y otros objetos contundentes por parte de los citados vecinos, donde un total de 10 trabajadores ediles resultaron con heridas y golpes”. No obstante, la imágenes mostraron que la violencia vino de ambos lados, y especialmente por el lado del personal municipal, que con palos y escudos, golpeó de manera salvaje a varios residentes de la zona de Los Sauces.

Debido a los ataques de los serenos y personal de fiscalización, al menos 10 personas, vecinos del lugar, resultaron con cortes y lesiones, algunas de gravedad, según se reportó el miércoles. Víctor Torres, directivo de la zona, comentó que no fueron avisados con ningún tipo de notificación judicial.

Desalojo en Ate

Sanciones a serenos y personal de fiscalización

En conversación con El Comercio, el gerente de Seguridad Ciudadana de Ate, Javier Ávalos, lamentó los hechos de violencia por parte del personal municipal. “No puede haber violencia ni por parte de la municipalidad, ni por parte de los ciudadanos. Ya se están tomando las medidas administrativas y las otras medidas legales que se puedan tomar. Inmediatamente la municipalidad está tomando las acciones necesarias porque el alcalde no permite que haya violencia de ningún tipo”.

Agregó que el personal que atacó a los vecinos está siendo identificado. “Se están identificando a todos los que han tomado esa acción. Son fiscalizadores, son personas administrativas. Se está identificando a estas personas (trabajadores que agredieron a residentes), gracias a las cámaras que han tenido, quienes han actuado en forma indebida”, dijo.

“El procedimiento que debió hacer es una vez intervenido, replegarse y esperar que venga nuestra policía para poder el orden. Pero hubo un desborde donde hubo una mala actuación del personal de fiscalización y por supuesto agresión permanente. Al extremo que hoy día en la madrugada y ayer han atacado a la policía, han atacado con bombardas, han habido disparos”, indicó

No obstante, indicó que “si los vecinos tenían algún reclamo hubieran ejercido su derecho. No ocasionar este problema. El personal administrativo fue atacado con arma blanca, con piedras, con palos. No puede haber violencia por parte de la municipalidad ni de los ciudadanos”, aseveró.

Propiedad del estadio

El estadio en controversia tiene un área de 9,817.36 m2. Según informó la comuna, el predio se encuentra a nombre de la Municipalidad de Ate, mediante la Partida N° 13202732. “Este estadio está inscrito en los registros públicos de 2014, ya pertenece a la municipalidad y ha sido usufructuado por personal de esta asociación, cobrando por más de 20 años a los vecinos”, señaló Avalos.

Por su parte, Víctor Torres, dirigente vecinal, reconoció que hace veinticinco años, en el marco de una resolución de alcaldía del año 1998, el entonces alcalde Enrique Pajuelo Roldán le confirió la administración del estadio a los vecinos. Afirmó que periodo a periodo el convenio fue renovado. Sin embargo, para la actual gestión, liderada por el alcalde Franco Vidal, no se firmó la renovación, aduciendo por parte de la Municipalidad de Ate, una mala administración. Al no renovarse en contrato, la administración volvió al municipio.

“Alcalde tras alcalde, periodo de gobierno tras periodo de gobierno, hemos mantenido la administración del estadio y puedo decir de manera clara y enfática, hemos venido administrando con regularidad, rindiendo cuenta de lo que se cobra para el mantenimiento, la conservación, la mejora y otras actividades de promoción y desarrollo cultural de nuestra urbanización, autorizadas en el marco de una ordenanza, la ordenanza 408 que regula estos procedimientos”, dijo.

Agregó que no recibieron ninguna notificación por parte de la municipalidad previa a la diligencia que acabó en la batalla campal. “No ha habido ninguna notificación para un desalojo, para un ingreso por asalto. Lo que ha habido es una notificación diciendo que van a demoler porque este es un espacio público, construcciones ilícitas. No puede ser una construcción ilícita la tribuna construida por el alcalde Dupuy. No puede ser una construcción ilícita la tribuna construida por el alcalde Dupuy”.

Recordó que dentro de las instalaciones de este predio se encuentra una central de videovigilancia. “No puede ser una construcción ilícita que con permiso de la propia municipalidad nosotros instalamos 47 cámaras de videovigilancia cuyo centro de monitoreo está aquí. Nosotros le pagamos al personal. Nosotros con excedentes que se generó en el estadio, invertimos 108 mil soles”

Torres recordó que el pasado 4 de julio se reunieron con el alcalde Franco Vidal. “Durante 45 minutos, le expusimos los fundamentos dijo que iba a evaluar y esa evaluación ha terminado con una toma por asalto este estadio. No hubo ninguna otra reunión, se comprometió venir aquí a resolver este conflicto porque decían que el estadio estaba siendo mal administrado”, dijo.

Recordó que el estadio se encuentra en perfectas condiciones de cuidado debido a la inversión que realizó la administración.

Vecinos lesionados

El dirigente vecinal señaló que los vecinos no utilizaron armas blancas ni palos. “Las imágenes le desmienten de manera eficiente (al alcalde). Sí, claramente estamos en contra de esta violencia. Además, se ve claramente ahí que los fiscalizadores se le prenden particularmente contra una persona. Nos han dicho que van a ser sancionados y esperamos que así sea”

“Aquí hay más de 20 camionetas para los 20 vecinos que acá nos acompañan para expresar su voz de protesta en el que se han agredido 20 personas, dos de ellas están atendiendo en el UCI del hospital Bravo Chico, producto de las convulsiones de los palazos que resumen la cabeza”, dijo Torres

Sobre las acciones del municipio señaló que la comuna ha señalado que “van a demoler la capilla, un tanque, el local, el estadio y dicen para convertir a un parque. No hay mejor lugar que este parque que no le cuesta nada a la municipalidad un convenio de 25 años. No es un espacio privatizado, aquí los niños practican deportes”, detalló.