Resumen

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La Municipalidad de Lima dispuso el cierre temporal del estadio por incumplimientos detectados en eventos recientes. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
  • La Municipalidad de Lima dispuso el cierre temporal del estadio por incumplimientos detectados en eventos recientes. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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    La Municipalidad de Lima dispuso el cierre temporal del estadio por incumplimientos detectados en eventos recientes. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

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    La Municipalidad de Lima dispuso el cierre temporal del estadio por incumplimientos detectados en eventos recientes. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

  • La medida fue ejecutada por la Gerencia de Fiscalización y Control en aplicación de la ordenanza vigente. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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    La medida fue ejecutada por la Gerencia de Fiscalización y Control en aplicación de la ordenanza vigente. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

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    La medida fue ejecutada por la Gerencia de Fiscalización y Control en aplicación de la ordenanza vigente. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

  • Entre las infracciones detectadas figuran ruidos excesivos y alteración del orden público en los alrededores. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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    Entre las infracciones detectadas figuran ruidos excesivos y alteración del orden público en los alrededores. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

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    Entre las infracciones detectadas figuran ruidos excesivos y alteración del orden público en los alrededores. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

  • La comuna reportó aglomeración de personas durante actividades realizadas los días 27 y 28 de marzo. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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    La comuna reportó aglomeración de personas durante actividades realizadas los días 27 y 28 de marzo. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

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    La comuna reportó aglomeración de personas durante actividades realizadas los días 27 y 28 de marzo. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

  • También se registró acumulación de residuos sólidos tras los eventos, según la municipalidad. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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    También se registró acumulación de residuos sólidos tras los eventos, según la municipalidad. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

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    También se registró acumulación de residuos sólidos tras los eventos, según la municipalidad. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

  • Las sanciones impuestas suman un total de S/110.000 por diversas infracciones administrativas. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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    Las sanciones impuestas suman un total de S/110.000 por diversas infracciones administrativas. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

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    Las sanciones impuestas suman un total de S/110.000 por diversas infracciones administrativas. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

  • La municipalidad indicó que previamente se había exhortado al cumplimiento de horarios y normas. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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    La municipalidad indicó que previamente se había exhortado al cumplimiento de horarios y normas. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

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    La municipalidad indicó que previamente se había exhortado al cumplimiento de horarios y normas. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

  • El recinto permanecerá cerrado mientras se evalúan los descargos de la administración. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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    El recinto permanecerá cerrado mientras se evalúan los descargos de la administración. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

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    El recinto permanecerá cerrado mientras se evalúan los descargos de la administración. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

  • La administración del estadio deberá presentar sus descargos en un plazo de 48 horas. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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    La administración del estadio deberá presentar sus descargos en un plazo de 48 horas. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

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    La administración del estadio deberá presentar sus descargos en un plazo de 48 horas. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

  • La intervención contó con apoyo de personal de serenazgo durante la colocación de los avisos de clausura. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
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    La intervención contó con apoyo de personal de serenazgo durante la colocación de los avisos de clausura. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

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    La intervención contó con apoyo de personal de serenazgo durante la colocación de los avisos de clausura. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

Por Redacción EC

Tras la clausura temporal dispuesta por la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Estadio Nacional luce con sus accesos restringidos y avisos colocados en sus ingresos, luego de la intervención ejecutada por personal de fiscalización y serenazgo.

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