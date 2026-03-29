Tras la clausura temporal dispuesta por la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Estadio Nacional luce con sus accesos restringidos y avisos colocados en sus ingresos, luego de la intervención ejecutada por personal de fiscalización y serenazgo.

La medida fue adoptada tras verificarse incumplimientos a la normativa municipal durante actividades realizadas los días 27 y 28 de marzo, entre ellos ruidos excesivos, aglomeración de personas, alteración del orden público y acumulación de residuos en los alrededores del recinto.

En ese contexto, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) expresó su respaldo a la decisión de la comuna limeña y manifestó su rechazo a todo acto de alteración del orden público. Asimismo, precisó que el estadio fue alquilado a la empresa Tropimusic Entertainment S.A.C. para la realización de un evento musical en esas fechas.

Según indicó la entidad, la empresa organizadora incumplió las condiciones contractuales y la normativa vigente sobre espectáculos públicos, lo que derivó en la clausura temporal del recinto. El IPD informó además que ha adoptado medidas internas respecto a los funcionarios encargados de la supervisión del contrato.

Finalmente, la institución señaló que colaborará con las autoridades en el proceso iniciado y reiteró su compromiso de garantizar el adecuado uso de los espacios deportivos bajo su administración, en cumplimiento de la normativa vigente.