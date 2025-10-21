Estado de emergencia en Lima y Callao se extenderá por 30 días. (Foto: GEC)
Redacción EC
El Poder Ejecutivo oficializó el Metropolitana y en la provincia constitucional del Callao por 30 días calendario, medida que .

La medida de excepción se oficializó mediante el Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM, publicado en una edición extraordinaria del Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Durante ese periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

También habrá restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y de tránsito en el territorio.

Para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación.

Asimismo, se precisa que las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de permiso previo.

Aquí puedes descargar el documento:

Igualmente, estará prohibido el tránsito de dos personas adultas en vehículos menores motorizados de la categoría vehicular.

En tanto, las fuerzas combinadas, integradas por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal, ejecutaran medidas de control territorial focalizado en zonas críticas y resguardo de instituciones públicas.

Del mismo modo, se ejecutarán operativos de fiscalización y control en los puntos de venta informal y ambulatoria de chips telefónicos y equipos celulares de dudosa procedencia, suspendiendo de forma inmediata las líneas vinculadas a casos de extorsión o secuestro.

Mensaje a la nación de José Jerí.

