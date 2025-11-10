Como una de las medidas del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao durante 30 días para luchar contra la criminalidad, ya entró en vigencia la norma que prohíbe a dos personas circular en una misma motocicleta.

Esta regla especifica que dos individuos adultos no pueden estar en vehículos motorizados de las categorías L1 y L3 (moto lineal). En ese sentido, solo el conductor podrá circular.

Las motos en Lima y el Callao tendrán una mayor fiscalización con esta nueva medida. Foto: BRITANIE ARROYO DUEÑAZ / Britanie Arroyo

Asimismo, el dictamen precisa no se podrá usar ningún accesorio que impida la identificación del conductor, excepto el casco reglamentario.

Cabe señalar que la norma está dentro del Decreto Supremo 127-2025-PCM, publicado en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, que modifica los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 del Decreto Supremo 124-2025-PCM, que declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, en octubre pasado.

En este la Policía Nacional del Perú (PNP), cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas y el Serenazgo para los operativos de control de identidad y fiscalización vehicular en las principales zonas críticas de Lima y Callao.

Otras medidas del estado emergencia

También se dispone el reforzamiento del control penitenciario, el apagón eléctrico en celdas, la destrucción de antenas de telecomunicaciones ilícitas, y la incautación de equipos y chips telefónicos utilizados en extorsiones.

Se conforman el Comando y los Comités con los titulares de cada entidad, cuya participación es indelegable, y la información y acuerdos adoptados en los comités sobre patrullajes, operativos y otros de sus competencias, relacionados a hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia, se clasifican como información de carácter reservado.