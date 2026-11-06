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Resumen

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Lima inundada: la vez que un huaico arrasó parte de SJL, el Rímac y llegó a las espaldas de Palacio de Gobierno. Foto: Dante Piaggio / El Comercio.
Lima inundada: la vez que un huaico arrasó parte de SJL, el Rímac y llegó a las espaldas de Palacio de Gobierno. Foto: Dante Piaggio / El Comercio.
/ DANTE PIAGGIO
Por Sebastián Ramírez Mendoza

Ante la elevada probabilidad de que El Niño costero alcance una intensidad extraordinaria hacia finales del 2026, el Centro de Monitoreo de RIMAC identificó que 116 distritos de Lima y Callao presentan un riesgo alto o muy alto de inundaciones o movimientos en masa. Este escenario podría comprometer la seguridad de las personas, la infraestructura y la continuidad de las operaciones empresariales durante la próxima temporada de lluvias.

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