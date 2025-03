De acuerdo con el Informe Técnico N°121 2025-MML-GGRD-SITSE, al que tuvo acceso El Comercio, inspectores técnicos del Área de Seguridad en Edificaciones de la comuna capitalina detectaron una serie de fallas durante una visita de verificación de condiciones de seguridad en el Estadio Nacional el pasado 26 de febrero.

Desde pozos a tierra con tapas rotas, hasta tableros eléctricos sin identificación y tuberías corroídas por el óxido . Asimismo, el informe brinda algunas recomendaciones para que el órgano competente, que debiera ser el Instituto Peruano del Deporte (IPD), tome las medidas respectivas para solucionar las deficiencias encontradas,

Las deficiencias a detalle

Los especialistas refirieron que durante la inspección a las estructuras metálicas del Estadio Nacional pudieron observar una falta de mantenimiento y un deterioro progresivo por oxidación y con evidentes signos de corrosión por la falta de material anticorrosivo que la proteja.

Por tal motivo, se recomendó un cronograma de mantenimiento a fin de preservar la estructura y la edificación en su conjunto, sobre todo a la correspondiente a la cobertura envolvente, a soportes de bandejas metálicas eléctricas, a estructuras ubicadas debajo de las membranas, y el soporte de antorcha metálica.

“Conclusión: A nivel estructural la edificación objeto de inspección requiere de mantenimiento general en sus estructuras metálicas, según las normas técnicas del RNE 090. Las tuberías están oxidadas, se deberán retirar″, se lee.

En tanto, se añade que las recomendaciones de seguridad deben implementarse a la brevedad, como acciones de mitigación y control los riesgos existentes, a fin de preservar la vida humana de los usuarios y de la edificación.

Por otro lado, se indica que durante la visita al recinto deportivo se pudo apreciar que personal estaba realizando labores de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de algunos tableros en el piso 7. Por ello se recomendó lo siguiente:

Completar la iluminación general de emergencia en los tableros eléctricos faltantes.

Proteger los conductores eléctricos expuestos en el techo.

Reemplazar las tapas deterioradas de las cajas de pase de los conductores eléctricos en el techo.

Realizar mantenimiento a todos los componentes de puesta a tierra.

Presentar constancia de operatividad de los conductores eléctricos de tipo no propagador del incendio con baja emisión de humos libre de alógenos.

Presentar constancias de operatividad de subestaciones, grupo electrógenos, y ascensores.

Los inspectores también advirtieron la existencia de pozos tierra con tapa de registro roto . Por tal motivo, se deberá reemplazar y realizar mantenimiento a los componentes.

Finalmente, instaron a que se coloque la identificación correspondiente a los tableros eléctricos , así como lámparas de emergencia en la parte superior de los mismos. “Realizar mantenimiento a los tableros en el séptimo piso y presentar una constancia de operatividad firmada por un profesional responsable. Presentar constancia de operatividad de los grupos electrógenos. Poner operativo el ascensor 9 y presentar una carta de operatividad”, se agrega.

Importancia de la revisión y el mantenimiento

El ingeniero civil Luis Moran, docente de la PUCP, precisó a El Comercio que en temas de acceso a recintos deportivos de gran envergadura, como estadios, lo más crítico es la corrosión de las estructuras que lo componen, la cual puede hacer colapsar una pieza o un elemento.

“Si ese elemento es clave, y la corrosión es crítica, puede hacer colapsar toda la estructura. Es un poco lo que ha pasado en el Real Plaza de Trujillo, donde algunos elementos fueron los que fallaron y el resto de la estructura se vino abajo”, comentó.

Por ello, resaltó que es muy importante llevar a cabo una revisión o inspección exhaustiva y a conciencia del lugar, poniendo especial énfasis en los elementos más importantes, como las conexiones, las uniones, las vigas con columnas, las columnas mismas, entre otros. En lo que respecta a los techos, sostuvo que depende de cómo está estructurado, ya que no todos son de la misma forma. Cada techo es un caso diferente.

“Hay que inspeccionar con mucha responsabilidad y profesionalismo. Todas las estructuras deben ser revisadas. Cuanto más grande sea, con mayor razón”, expresó Moran.

Añadió que a veces no solo basta la presencia de un inspector, sino que es necesario todo un equipo sobre todo en estructuras de mayor dimensión. “Toda la estructura debe ser revisada de forma muy cuidadosa. No se puede revisar a distancia ni al ojo. Tiene que ser a detalle”, refirió.

¿Por qué y cómo invertir en deporte?

Diómedes García, docente de la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte USIL, explicó a El Comercio que en nuestro caso, el entre rector del deporte es el Instituto Peruano del Deporte. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Ley del Deporte establece más agentes o componentes que integran el sistema deportivo nacional, es decir, más protagonistas, desde los gobiernos locales, los gobiernos regionales, hasta una institución educativa.

“Creo que allí hay un poco de desidia entre algunos componentes que integran el sistema. Hay un tema de responsabilidad. En el caso del gobierno local también tiene que sumarse, tiene que ponerse la mano al corazón y contribuir a la actividad física en los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. También debo decir que hay muchas municipalidades que sí abren espacios para realizar la actividad física y deportiva, que tiene que ver con el desplazamiento y el desgaste calórico”, precisó.

En tanto, García hizo hincapié en la demanda de espacios para que las personas puedan hacer actividad física. Subrayó que Lima está creciendo ya no hacia los lados, sino hacia arriba, lo que implica que no haya muchos espacios disponibles. A esto se suma el hecho de que algunos parques se mantienen cerrados bajo el argumento de que se va a maltratar o que la gente no sabe cuidar.

“Se trata de generar esos espacios para que la gente pueda moverse, pero allí hay que sumarle la conciencia cívica, la conciencia colectiva, que la persona que hace uso del espacio no lo destruya, sino se sume a conservarla. Al fin y al cabo ese espacio se mantiene con el impuesto de todos. La verdad es que no tenemos muchos espacios”, indicó.

El experto afirmó que no existe la infraestructura ni las condiciones necesarias para la practica de varias disciplinas deportivas, salvo el fútbol, el vóley, el básquet, la natación en algunos casos, y uno que otro deporte más. “Por ejemplo, el tiro con arco. Es difícil hallar un lugar donde te puedan enseñar este deporte. Atender todas las disciplinas es bien complicado y limitante. Mayormente los municipios manejan losas deportivas múltiples, que permiten hacer voleibol futbito y básquetbol”, explicó.

Teniendo en cuenta esta realidad, García espera que la política de expansión de desarrollo del deporte no se quede solo en el papel, sino que los diferentes actores ejecuten medidas para avanzar en la búsqueda de crear mayores espacios para que los niños, niñas, adolescentes y adultos puedan sentirse libres de practicar cualquier actividad deportiva en un ambiente seguro y con las medidas de seguridad pertinentes.