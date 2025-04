Varios grupos de estudiantes tomaron el miércoles, 2 de abril, la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y bloquearon el acceso en la puerta principal para exigir a sus autoridades la implementación de medidas para mejorar la seguridad, el comedor, las selecciones de deportes y la infraestructura. Por ello, las clases fueron suspendidas y se desarrolló una sesión de emergencia del Consejo Universitario para abordar el caso . Horas después, las autoridades universitarias decidieron autorizar el ingreso de la Policía para recuperar el control del campus.

A través de un pronunciamiento, la Federación de Estudiantes de la Universidad Agraria (FEUA), los Centros Federados y los Tercios Estudiantiles indicaron que la UNALM afronta “una crisis”, la cual, según dijo, es producto “de una gestión deficiente, el uso inadecuado de los recursos y la falta de transparencia en la gestión”.

Precisaron que, el jueves 20 de marzo, la Asamblea General de Estudiantes (AGE), que es “la máxima instancia de decisión estudiantil”, aprobó por mayoría, al obtener 430 firmas, la toma de la UNALM.

La noches del miércoles, la FEUA indicó que el diálogo no se concretó debido a que el rector Américo Guevara Pérez se habría negado, supuestamente, a que se permita la transmisión en vivo de las conversaciones y que no se tomarán represalias contras los alumnos que participan en la toma de la universidad. Además, aseguró que el permiso para que la PNP ingrese al campus fue autorizado con el voto dirimente del rector.

Los principales pedidos de los estudiantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina

Los estudiantes plantearon que un porcentaje de los recursos obtenidos por el centro de educación superior sea destinado al área de Bienestar Universitario, a fin de que se distribuya a las diferentes unidades.

También pidieron que se mejore la seguridad tanto interna y externa de la universidad, pues aseguraron que se registran robos de manera constante. Denunciaron que las cámaras de seguridad de la UNALM están inoperativas, lo cual dificulta, según dijeron, la identificación de los sujetos que roban celulares, laptop, entre otros objetos. Además, propusieron la modernización de los laboratorios y de la infraestructura.

“Principalmente, nuestra solicitud es que de los recursos directamente recaudados de la universidad que se generan a través de la Cepre (centro preuniversitario), planta de leche, el fundo, los IRD (Institutos de Desarrollo Regional), los programas académicos de posgrado y las facultades se destine un porcentaje a Bienestar Universitario, para que de Bienestar se distribuya adecuadamente a las diferentes unidades, como deportes, comedor, centro médico”, expresó un estudiante.

“Que se ejecute de mejor manera el presupuesto que se destina a seguridad y a transporte. Esto debido a que en las últimas semanas ha habido muchos robos dentro y fuera del campus, y cuando se solicita a la seguridad que nos ayude no hay una correcta canalización de los casos y las cámaras tampoco están activas, están abandonadas hace años”, agregó.

Los testimonios de los estudiantes

Los universitarios coincidieron en señalar que son víctimas de constantes robos en el campus y que el sistema de seguridad de la UNMLM, supuestamente, no funciona, ya que no atienden sus denuncias a tiempo. Los robos también son perpetrados en los casilleros donde se guardan sus objetos personales y de estudios.

Además, contaron que es común el robo de celulares, laptop, mochilas y bicicletas en los patios y jardines de la universidad, pero que, debido a que algunas cámaras de seguridad están inoperativas o no están ubicadas en lugares específicos, no se puede identificar al delincuente. Incluso, afirmaron que algunos universitarios han sido extorsionados.

También denunciaron que otro sector que ha sido afectado por el mal funcionamiento de la UNALM son los ingresantes, los denominados ‘cachimbos’, quienes llevan clases virtuales hace tres semanas.

Rector asegura que protesta en la Universidad Nacional Agraria La Molina tiene motivación “política”

El rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Américo Guevara Pérez, afirmó que la protesta de los estudiantes tiene una motivación “política”, pues recordó que hace unos 10 días se reunieron para recoger sus pedidos y ejecutarlos a lo largo del 2025. Indicó que los procesos de contratación o compra en el Estado tienen sus procedimientos, por lo que los compromisos no se pueden cumplir de inmediato.

Explicó que se cambiará el sistema perimétrico de la UNALM y que el ingreso al campus será a través de un mecanismo de reconocimiento facial. Aseguró que se mejorarán los laboratorios de las distintas facultades y se refaccionarán las áreas afectadas por las lluvias.

“Para mí es una sorpresa y debo decir enérgicamente que es una cosa política porque nosotros hemos estado conversando continuamente con ellos. Se puede verificar que hace unos 10 días tuvimos una reunión ampliada en la cual nosotros hemos cedido y hemos ido a su asamblea, hemos ido con los vicerrectores y hemos afrontado los pedidos y están encaminados. Todo lo que es seguridad está encaminado, todo lo que es refaccionamiento de áreas que ha sido afectadas por las lluvias también está encaminado. En lo que respecta a comedor superior, ellos quieren gratuidad, pero tenemos becas para los estudiantes pobres y los estudiantes de alto rendimiento, pero ellos quieren costo cero en todo, lo cual el Consejo Universitario tiene que evaluar, no es decisión del rector”, expresó Guevara Pérez.

“Nosotros estamos actuando en lo que es infraestructura. Tenemos laboratorios nuevos, como por ejemplo en Pesquería, estamos refaccionando el laboratorio de Ciencias, estamos también con proyectos financiados a través del Rectorado para hacer nuevos laboratorios”, agregó.

“Hay un proyecto para este año, en unos meses, pero se tiene que seguir el procedimiento. Se va a cambiar el sistema del cerco perimétrico de la universidad. Vamos a cambiar el sistema de ingreso a través de un sistema de reconocimiento facial y reconocimiento de placas, ese es un proyecto que este año tiene que ejecutarse y está encaminado, está en el área de abastecimiento para que luego pueda salir a licitación pública, la cual dura dos o tres meses”, manifestó.

“En seguridad estamos integrando todas las cámaras que tenemos en este momento, un promedio de 100, en una sola central para monitorear las 24 horas, pero hay que recordar que el campus es de 103 hectáreas”, precisó.

El rector de la UNALM indicó que no se cuenta con el personal suficiente para brindar seguridad en todo el campus, ya que no tienen recursos debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no atendió en el 2024 su pedido de aumento de presupuesto.

“Definitivamente carecemos de personal no solamente para la vigilancia, carecemos del personal para los laboratorios, para la limpieza de oficinas, para el traslado de materiales porque la universidad es grande. Los fondos que el año pasado hemos pedido en demanda adicional no han sido atendidos”, aseveró.

No obstante, Américo Guevara Pérez indicó que detrás de la toma de la UNALM está un grupo de 100 alumnos, por lo que consideró que se trata de “un grupo pequeño”, ya que existen actualmente 6 mil universitarios. Incluso, aseguró que la persona que dirige la protesta es un estudiante que fue retirado de la universidad por desaprobar tres veces un mismo curso.

Defensoría del Pueblo plantea mesa de diálogo en la UNALM

La sesión de emergencia del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Agraria La Molina se desarrolló este miércoles con la participación de dirigentes estudiantiles, pero no hubo ningún acuerdo, por lo que la protesta continúa, informó la Defensoría del Pueblo.

“Estamos monitoreando situación en UNAML luego de que grupo de estudiantes tomara control de puertas de universidad como parte de medida de protesta. Tras nuestra coordinación se llevó a cabo sesión de consejo universitario junto a representantes estudiantiles”, indicó la institución en redes sociales.

“Sin embargo, estudiantes no depusieron su medida. Ante ello invocamos a la calma para evitar situaciones de violencia. También pedimos se instale una mesa de diálogo en que se aborden temas que llevaron a esta medida y estos sean escuchados por autoridades universitarias”, añadió la Defensoría del Pueblo.