Resumen

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La aparición de resúmenes generados por IA en casi la mitad de búsquedas obliga a las marcas a replantear cómo construyen visibilidad y miden resultados. (Foto: Pixabay)
La aparición de resúmenes generados por IA en casi la mitad de búsquedas obliga a las marcas a replantear cómo construyen visibilidad y miden resultados. (Foto: Pixabay)
Por Redacción EC

Un estudio elaborado por WeWork y Michael Page reveló que un 40% de los trabajadores en el Perú utiliza la Inteligencia Artificial (IA) para realizar tareas técnicas, muchas veces por iniciativa propia.

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