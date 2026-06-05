Un estudio elaborado por WeWork y Michael Page reveló que un 40% de los trabajadores en el Perú utiliza la Inteligencia Artificial (IA) para realizar tareas técnicas, muchas veces por iniciativa propia.

De acuerdo con el estudio “IA y presencialidad: el nuevo panorama laboral en Perú”, elaborado por WeWork y Michael Page, el 90% de los trabajadores en Perú quiere capacitarse en inteligencia artificial para actualizar sus habilidades.

El dato revela una alta disposición del talento para adaptarse, pero también un desafío pendiente para las organizaciones: convertir ese interés en formación, acceso y acompañamiento concreto.

La brecha no está solo en el aprendizaje. El mismo estudio muestra que solo el 5% de los trabajadores accede a plataformas de inteligencia artificial proporcionadas por su empresa. Es decir, la adopción avanza, pero no siempre desde una estrategia corporativa estructurada.

El uso de IA ya no depende únicamente de perfiles tecnológicos. Las herramientas de automatización, análisis de datos, generación de reportes o asistencia en tareas administrativas empiezan a incorporarse en distintas áreas de las organizaciones. Esto exige nuevas habilidades, pero también reglas claras sobre cómo usar la tecnología e integrarla al trabajo diario.

Actualmente, el 48% de los trabajadores considera que puede automatizar entre el 11% y el 30% de su carga laboral con inteligencia artificial. Esto no implica necesariamente reemplazo, sino redistribución de tareas: menos tiempo en actividades repetitivas y más espacio para análisis, coordinación o toma de decisiones.

“La inteligencia artificial está transformando la forma en que se trabaja, pero su impacto dependerá de cómo las empresas acompañen ese proceso. Capacitar al talento ya no es un valor agregado, es una condición para que la tecnología se integre de manera productiva y genere confianza dentro de los equipos”, señaló Claudio Hidalgo, presidente de WeWork para Latinoamérica.

Entre la adopción y la gestión

Aunque el 70% de las compañías afirma haber implementado software de inteligencia artificial, el acceso y la preparación del talento aún no avanzan al mismo ritmo. Esta diferencia abre una pregunta clave: cómo evitar que la IA se use de manera aislada, informal o desigual entre los equipos.

El estudio también muestra que la medición de productividad mediante IA genera percepciones divididas. Un 39% de trabajadores se muestra abierto a este tipo de herramientas, un 15% expresa incomodidad y un 46% considera que dependerá del contexto y de cómo se implemente. La respuesta mayoritaria no es rechazo, sino cautela.