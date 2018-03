“¡Ya le metieron bala! ¡Le dieron en el brazo! ¡Malditos!”, grita un hombre desesperado que corre hacia el tumulto. Mientras registra todo con su teléfono, el hombre se abre paso entre la gente y encuentra a un joven tendido sobre el arenal, desangrándose. “¡Llamen a una ambulancia!”, se escucha suplicar a una mujer.

El video, que dura 1:27 minutos, fue grabado hace menos de un mes (17 de febrero) por una persona que vive en Villa Navarra. Este es un desértico poblado de la parte alta de Punta Hermosa que apareció en las noticias en marzo del 2017, luego de que un huaico arrastrara a Evangelina Chamorro hasta la carretera.

La Panamericana Sur separa desde hace años dos espacios contrapuestos dentro del mismo distrito: playas, discotecas, restaurantes, turismo y surf a un lado de la vía y al otro lado arenales ocupados por unas diez mil personas –el doble de la zona urbanizada del distrito– que no solo viven expuestas a los desastres naturales, sino también en medio de una disputa entre grupos armados que persiguen controlar el oscuro negocio de las invasiones y el tráfico de tierras.

Aunque entre la Municipalidad de Punta Hermosa y el poblado de Villa Navarra hay solo 14 minutos en auto, el alcalde distrital Carlos Fernández Otero no tiene acceso. “Es muy peligroso para mí”, dijo esta semana.

La última vez que entró fue el año pasado en un helicóptero junto a la ministra del Ambiente, Elsa Galarza. Fue para llevar ayuda a los damnificados por los huaicos. “Es una zona de invasores, llena de violencia. La gente es obligada a quedarse a vivir allí. Si no lo hacen o si no pagan el dinero que les exigen, su lote es revendido a otra gente a S/5 mil o S/10 mil. Hay dos o tres grupos que se disputan esas tierras”, contó el alcalde.

(Imagen: Google maps)

En el 2013, dijo la autoridad, unas cinco mil personas ocuparon los terrenos luego de que Sedapal abandonara ocho mil hectáreas destinadas a un proyecto de tratamiento de aguas residuales de Lima sur, que data de 1996.

—La primera incursión—

Detrás de la ocupación de Villa Navarra está la Asociación Ecológica del Sur (AES), vinculada a la Asociación Agropecuaria Súmac Pacha, presidida por Diosdado Navarro Oré. Este hombre de 71 años tiene más de 23 denuncias por usurpación, estafa, lesiones, violación de domicilio y otros, según el Ministerio Público.

La comunidad campesina de Cucuya (Huarochirí) vendió a Súmac Pacha 1.216 hectáreas en las pampas de Punta Hermosa. De esos terrenos, 62 hectáreas se usaron para que AES vendiera lotes de 140 m2 por S/6 mil a unas 900 familias, incluida la de Evangelina.

Sin embargo, estos terrenos son reclamados por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) desde el 2010. En el 2015, la sala civil de la Corte Superior de Lima Sur le dio la razón y ordenó el desalojo. Un acción de amparo impide hasta hoy ejecutar la sentencia.

CRONOLOGÍA 16/7/2009 La comunidad campesina de Cucuya vende terreno de 1.216 hectáreas en las pampas de Punta Hermosa a la Asociación Agropecuaria Súmac Pacha.

5/4/2010 La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) demanda que esos terrenos son del Estado desde 1979 y pide la nulidad de la venta.

28/3/2011 La Municipalidad de Punta Hermosa declara zona de riesgo geológico a la quebrada de Malanche. Se suspende todo tipo de construcción hasta que se diseñe el cauce.

13/5/2013 Más de cinco mil personas invaden las pampas de Punta Hermosa, áreas que estaban bajo la custodia de Sedapal y que habían sido reservadas para hacer un bosque.

4/7/2013 Unas 900 personas comienzan a comprar lotes en Villa Navarra. La ocupación sobre el terreno que reclama la SBN la promovió la Agrupación Ecológica del Sur (AES), empresa vinculada a Súmac Pacha.

28/5/2015 La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur revoca una sentencia anterior y le da la razón a la SBN. Se ordena el desalojo de Villa Navarra, pero una acción de amparo detiene su ejecución.

16/3/2017 Un huaico arrastra a Evangelina Chamorro, una de las habitantes de Villa Navarra. Dos personas fallecieron en las pampas de Punta Hermosa.

28/5/2017 Un grupo de habitantes denuncia que AES los estafó al venderles terrenos estatales. El grupo Asociación de Posesionarios de Nueva Villa Navarra tomó el control del poblado.

9/10/2017 La Municipalidad de Punta Hermosa denuncia al juez de paz Edmundo Julio Gutiérrez Chaccha por entregar 2.532 constancias de posesión a invasores entre el 2013 y el 2016, pese a prohibiciones legales. Juez asegura que lo hizo con autorización de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur.Evangelina Chamorro fue arrastrada por un huaico.



—Tiempos de rebeldía—

Un grupo en el interior de Villa Navarra acusó a AES de haberlos estafado con terrenos en litigio. Ellos formaron la Asociación de Posesionarios de Nueva Villa Navarra, dirigida por Abel Yuri Mariños Alva (presidente), Ángel Lachira Yomunaque (vicepresidente) y otras personas. Después de los huaicos del 2017, este grupo logró tomar el control.

Aunque su familia también está acusada de estafar a esta población, Danny Navarro, hijo de Diosdado, quien dice que ha vivido dos años en Villa Navarra, acusa a los actuales dirigentes de estafar a la gente con la promesa del título de propiedad, de cobrarles cupos y de convertir el lugar en una zona de enfrentamientos por las peleas y ansias de poder entre los mismos directivos. La balacera del 17 de febrero, que dejó al menos un herido, estaría relacionada con estas disputas por las tierras.

Norma Yacto, una madre de dos niños que compró un lote en Villa Navarra, cuenta que fue expulsada del poblado en el 2017 y que la amenazaron con “quemarla viva” frente a sus hijos porque no dejó manipular su medidor de luz. No es la única persona que ha denunciado hechos de violencia ante la comisaría de Punta Hermosa.

Luis Navarro, ex procurador de la SBN, que tuvo a su cargo este tipo de casos, explica que “los traficantes de tierras suelen vender un terreno del Estado a incautos y luego les piden cuotas mensuales. Cuando la persona no ve ningún papel que la hace propietaria, se cansa de pagar y reclama. El traficante amenaza con desalojarla o atentar contra su vida”.

Villa Navarra y los demás poblados de las pampas de Punta Hermosa están en una zona que en el 2011 fue declarada en riesgo geológico y en la que se prohibió cualquier tipo de construcción. Hace ya un año, en Pampa Pacta (terreno cercano a Villa Navarra) murieron arrastradas por los huaicos una mujer y una niña. Pese a ello y a la violencia por el control de las tierras, estas comunidades siguen en el mismo lugar.