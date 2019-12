1. Melisa González fue excarcelada

El último jueves, Melisa González Gagliuffi, la mujer que atropelló y causó la muerte de dos transeúntes, Christian Buitrón Aguirre y Joseph Huashuayo Tenorio, en la avenida Javier Prado Oeste, en San Isidro, fue excarcelada. El Poder Judicial revocó la prisión preventiva de cuatro meses que se dictó inicialmente en su contra.

González Gagliuffi abandonó el penal Virgen de Fátima, ubicado en Chorrillos, tras estar internada cerca de mes y medio. A su salida de la cárcel, indicó que su caso aún continúa en proceso de investigación y ofreció disculpas a la familia de los deudos.

“No es que esté libre, me han revocado la prisión preventiva, pero tengo que comparecer, aún no tengo una sentencia, aún me siguen investigando. Yo entiendo el dolor, pero agradezco a Dios por mi libertad, y así podré acercarme a ellos, decirles cuánto lo siento”, señaló.

Por su parte, el padre de Joseph Huashuayo Tenorio, uno de los jóvenes que falleció tras ser embestido, informó que apelarán a la decisión del Poder Judicial. Asimismo, precisó estar “indignado” por la excarcelación de Melisa González.

El Caso

El pasado viernes 11 de octubre, Melisa González Gagliuffi, de 33 años, arrolló a tres jóvenes que caminaban por la vereda de la cuadra 9 de la avenida Javier Prado Oeste, en San Isidro. Los tres amigos se dirigían a realizarse exámenes médicos para una empresa que los había contratado recientemente.

Dos de los jóvenes fallecieron luego que la camioneta los embistiera. Según las imágenes de una cámara de seguridad, el vehículo, de placa de D9B-075 se despistó, atropelló a los jóvenes y chocó contra las rejas de un edificio.

Familiares de las víctimas piden justicia. (Fotos: Alessandro Currarino / GEC)

2. ‘Machelo’ fue detenido en Colombia

Freddy Xavier Romero Sulbarán (24), alias ‘Machelo’, uno de los sujetos implicados en la muerte y descuartizamiento de los jóvenes Jafet Torrico Jara y Rubén Matamoros Delgado, en la habitación de un hotel de San Martín de Porres el pasado 8 de setiembre, fue capturado cerca de un centro comercial de la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia.

De acuerdo a Cuarto Poder, ‘Machelo’ habría fugado, una vez perpetrado el doble crimen, por la frontera con Ecuador y que, al momento de su intervención, estaba acompañado de una mujer. Sin embargo, tras una larga búsqueda, fue capturado.

Por su parte, el Ministerio Público informó que la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla solicitó la extradición de Freddy Xavier. “Este despacho fiscal ha solicitado el inicio de proceso de extradición activa al juzgado de investigación preparatoria de Condevilla. Lo que también se ha solicitado al juzgado es la detención preventiva, la cual debe estar en trámite para que sea concedida en el término de 90 días”, indicó Luis Chauca Palma, fiscal de la cuarta fiscalía del Penal de Condevilla a ‘América Noticias’.

3. Distritos de Lima en emergencia

La Presidencia del Consejo de Ministros declaró en estado de emergencia por peligro inminente ante inundaciones por desbordes de los cauces de los ríos Chillón, Rímac y Lurín a los distritos de Carabayllo, Comas, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres, Ate, Chaclacayo, El Agustino, Cercado de Lima, Lurigancho, Rímac, San Juan de Lurigancho, Cieneguilla, Lurín y Pachacamac.

A través del Decreto Supremo Nº 190-2019-PCM, publicado en el diario El Peruano el último viernes, se informa que la medida tiene vigencia de 60 días calendario, para la ejecución de acciones, inmediatas y necesarias, destinadas a la reducción del muy alto riesgo existente.

La Municipalidad Metropolitana de Lima y los gobiernos locales comprendidos coordinarán con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

4. Capturan a presunto implicado en violación en Plaza Norte

El último viernes por la noche, la Policía Nacional (PNP) capturó a Marco Antonio Castillo Hurtado (19), quien es acusado de abusar sexualmente de una joven de 19 años en el interior del centro comercial Plaza Norte a inicio de este mes.

Según informó América Noticias, Castillo Hurtado fue detenido luego de intentar comunicarse, otra vez, con la víctima, pese a la denuncia por el presunto caso de violación. El hermano de la joven se hizo pasar por ella para lograr el encuentro.

Como se recuerda, el pasado 5 de diciembre una joven de 19 años fue hallada por un miembro de seguridad golpeada y en ropa interior, deambulando dentro del centro comercial.

Sus familiares denunciaron que fue víctima de una violación, luego de ser contactada por una falsa seguidora de 16 años del grupo surcoreano BTS, quien la citó en la cafetería Starbucks de Plaza Norte. Ella habría estado acompañada de su supuesto enamorado, y ambos habrían dopado a la joven para luego ultrajarla sexualmente.

5. Intervienen submarino con droga

El pasado sábado 7 de diciembre, la Marina de Guerra intervino una nave semisumergible que transportaba 1 tonelada 136 kilos de droga, a 175 kilómetros de la costa de Talara, en Piura. El vehículo se encontraba en mar peruano con dirección hacia aguas internacionales con rumbo al oeste.

Cuatro extranjeros fueron detenidos durante la operación de interdicción que se llevó a cabo con la Patrullera Marítima BAP Río Piura. Se trata de un ciudadano mexicano, uno ecuatoriano y dos colombianos, quienes fueron trasladados a Lima el jueves 12 de diciembre y permanecerán detenidos por 15 días mientras se realizan las diligencias del caso. Ellos serán procesados por el delito de tráfico ilícito de drogas y podrían pasar en la cárcel entre 25 y 30 años.

Por su parte, el fiscal coordinador de las fiscalías contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, informó a El Comercio que una falla mecánica habría ocasionado que la tripulación del narcosubmarino pida ayuda a una bolichera (San Carlos, de nacionalidad ecuatoriana) que se encontraba en aguas nacionales. En esas circunstancias personal de la Marina de Guerra del Perú, a bordo del BAP Río Piura, logró capturar el sumergible y también a once tripulantes de la embarcación ecuatoriana.

No obstante, luego de las diligencias de la fiscalía, se logró establecer que la bolichera ecuatoriana no tenía ningún tipo de vinculación con el narcosubmarino, pero sí estaba pescando en aguas peruanas.

La nave semisumergible se encontraba en mar peruano con dirección hacia aguas internacionales con rumbo al oeste. (Foto: Marina de guerra)

6. Secuestran a hijo de empresario

El último lunes, unos cinco sujetos armados secuestraron a César Ríos Ramírez, hijo del empresario César Ríos Cárdenas, cuando se encontraba en el balneario de Santo Tomás, en el distrito de San Juan Bautista (Iquitos), en Loreto.

El secuestro ocurrió cuando Ríos Ramírez practicaba esquí acuático en compañía de unos amigos. Provistos de armas de fuego y pasamontañas, los delincuentes irrumpieron en el lugar y despojaron a los presentes de todas sus pertenencias. Luego se llevaron al joven a bordo de un bote deslizador color blanco con dirección al río Nanay.

Fue el martes 10 de diciembre que César Ríos fue liberado tras permanecer varias horas secuestrado. Él fue encontrado por moradores del poblado de Nina Rumi, quienes lo vieron deambulando por la zona y dieron aviso a las autoridades.

Por su parte, la Policía Nacional capturó la madrugada del 11 de diciembre a Edinson Aladino Julon Chávez (23), uno de los presuntos delincuentes implicados en el secuestro del joven.

Julon Chávez fue capturado cuando intentaba fugar a pie por la localidad de Zungarocha con dirección al río Nanay. El detenido fue trasladado a la Divincri Iquitos para las indagaciones del caso.

Julon Chavez fue capturado cuando intentaba fugar a pie por la localidad de Zungarocha con dirección al río Nanay. (Foto: Mininter)

7. Policía denunciado por realizar tocamientos indebidos

El agente PNP Carlos Bryan Cordero García, quien labora en la sede de la Depincri de Ate fue denunciado por presuntamente haberle realizado tocamientos indebidos a una menor de 13 años dentro de dicha dependencia policial. A raíz de las acusaciones en su contra, Bryan Cordero fue detenido por agentes de la Policía Nacional el último viernes.

Por su parte, el Ministerio del Interior (Mininter) informó que el hecho no quedará impune y que la Procuraduría procederá a formalizar la denuncia penal ante el Fuero de Justicia Militar Policial contra el referido suboficial de tercera.

De acuerdo a RRP Noticias, el hecho sucedió cuando la adolescente acudió a la Depincri de Ate junto a su madre para denunciar un caso de abuso sexual.

La menor esperaba ser atendida para formalizar la denuncia de violación y, en ese momento, el policía se sentó a su lado para realizarle los tocamientos indebidos. El referido medio indicó, que Bryan Cordero se encontraba en presunto estado de ebriedad.

8. Sunedu deniega licenciamiento a tres universidades

El pasado jueves, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) denegó la licencia institucional solicitadas por la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) y la Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI) por no cumplir con las condiciones básicas de calidad establecidas en la Ley Universitaria.

Asimismo, el últimos viernes la Sunedu le denegó la licencia institucional solicitada por la Universidad Privada Leonardo Da Vinci (UPD), luego de que esta casa de estudios no demostrara que cumple con las condiciones básicas de calidad establecidas.

Tras esta decisión, la UPD, la UPCI y la UNID deberán cesar sus actividades en dos años como máximo. Asimismo, no podrán captar nuevos ingresantes, bajo cualquier modalidad.

9. Sunedu otorga licenciamiento

El último miércoles, la Sunedu le otorgó el licenciamiento institucional a la Universidad Privada Norbert Wiener (UWiener) para ofrecer el servicio educativo superior universitario en sus tres sedes ubicadas en Lima, por una vigencia de seis años.

La Sunedu reconoció que la casa de estudios, creada en 1996, cuenta con 64 programas académicos (17 de pregrado, 6 de posgrado y 41 de segunda especialidad), y está principalmente orientada a la formación en Ciencias de la Salud.

Asimismo, el último jueves la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta obtuvo el licenciamiento institucional tras cumplir las condiciones básicas de calidad establecidas en la Ley Universitaria.