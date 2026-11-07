En el Perú, alrededor de 1,8 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años estuvieron vinculados a algún tipo de trabajo dentro o fuera del hogar al cierre de 2025. Esta cifra representa el 21,9 % de la población de ese rango de edad, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), y refleja una realidad marcada por la pobreza, la desigualdad y la necesidad de contribuir a la economía familiar.

Ante esta situación, representantes del Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos (MANTHOC), una organización dedicada a la defensa de los derechos de la niñez trabajadora, presentaron un petitorio en el Congreso de la República para exigir políticas públicas que garanticen sus derechos y mejores oportunidades de desarrollo.

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Entre las principales demandas figuran medidas para combatir la violencia escolar y sexual, reducir las brechas educativas y atender las consecuencias del cambio climático en las comunidades rurales. Asimismo, solicitaron fortalecer la Educación Sexual Integral (ESI) e implementar un presupuesto participativo específico para la infancia.

El documento fue entregado a los diputados Romina Uribe (Buen Gobierno) y Ángel Meneses (Ahora Nación), así como a Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), durante un seminario internacional organizado por el 50.º aniversario del MANTHOC.

“Somos niñas, niños y adolescentes con derechos, sabemos organizarnos, opinar y ayudar a nuestras familias. Nos sentimos comprometidos con la acción para llegar a ser una sociedad donde se reconozcan nuestras capacidades para aportar nuestro granito de arena. No queremos que nos miren con pena por lo que nos falta y nos maltraten. Tampoco queremos que nos exploten y pongan en riesgo nuestras vidas”, expresó Jade (14), delegada nacional del movimiento.

becas y condiciones de trabajo seguras

Los representantes del MANTHOC también cuestionaron las políticas represivas dirigidas a la niñez y adolescencia trabajadora y plantearon que el Estado promueva becas y alternativas laborales que contribuyan a su formación personal.

Asimismo, señalaron que es necesario garantizar condiciones de trabajo dignas y seguras, sin afectar el acceso a la educación, la salud, el descanso, la recreación y el desarrollo de los menores.

“Es importante que se promueva la participación de los Niños, niñas y Adolescentes Trabajadores (NNATs) en las decisiones que afectan sus vidas”, agregó Janeth Urcuhuaranga, coordinadora nacional del MANTHOC.

Por su parte, Juan David (11), integrante del movimiento, destacó que uno de los principales avances alcanzados en las últimas cinco décadas ha sido el reconocimiento de los niños y adolescentes como sujetos de derechos.

Durante el encuentro, especialistas nacionales e internacionales analizaron los desafíos que enfrenta la niñez trabajadora. Luis Pedernera, exmiembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (2017-2025), advirtió que el bajo crecimiento económico, la desigualdad en la distribución de la riqueza y el deterioro institucional afectan las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, Rossana Mendoza, especialista en políticas sociales y promoción de la infancia, presentó una investigación sobre la participación infantil y la violencia estatal. En ella abordó los asesinatos de jóvenes durante las protestas sociales de 2022 y 2023, entre cuyas víctimas se encontraban siete adolescentes, y destacó las demandas de justicia impulsadas por la niñez y adolescencia trabajadora.

Asimismo, el educador y teólogo Alejandro Cussiánovich destacó el papel histórico del movimiento en la defensa de los derechos de la niñez, mientras que la investigadora española Martha Martínez lo reconoció como un referente mundial de participación infantil.