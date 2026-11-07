En el Perú, alrededor de 1,8 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años estuvieron vinculados a algún tipo de trabajo dentro o fuera del hogar al cierre de 2025. (Foto: Difusión)
En el Perú, alrededor de 1,8 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años estuvieron vinculados a algún tipo de trabajo dentro o fuera del hogar al cierre de 2025. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

En el Perú, alrededor de 1,8 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años estuvieron vinculados a algún tipo de trabajo dentro o fuera del hogar al cierre de 2025. Esta cifra representa el 21,9 % de la población de ese rango de edad, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), y refleja una realidad marcada por la pobreza, la desigualdad y la necesidad de contribuir a la economía familiar.

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