En el mundo, 114 mujeres por cada 100 hombres estudian educación superior, sostuvo Borhene Chakroun, director de la División de Políticas y Sistemas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida en la Unesco, en el “Innovative Universities - IU26 Educación sin fronteras” organizado por la Universidad Continental.

Sin embargo, dijo que, si bien se trata de un logro extraordinario, esto no se visibiliza en puestos laborales de liderazgo. “Las mujeres no están siendo representadas en puestos clave en sectores como mercados, ciencias de computación o las ingenierías, por ejemplo”, destacó.

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Basado en cifras del reporte de educación al 2030 de Unesco, Chakroun dijo también que el 77% de los países priorizan la digitalización como objetivo en los planes nacionales de educación superior, aunque un tercio de la población mundial permanece sin conexión.

Además, recordó que el mundo registra hoy 269 millones de estudiantes que están matriculados en la educación superior, frente a los 100 millones del 2000.

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Esta versión del IU26, también tuvo como expositores a Andrés Núñez Álvarez, fundador de la edtech colombiana Griky; y a David Bullón, líder en iniciativas relacionadas con la innovación educativa.

En su intervención, Bullón sostuvo que “los pronósticos sugieren que quizá para el 2033 ya tengamos inteligencia artificial generalizada, o sea, la inteligencia artificial más capaz, más inteligente que toda la humanidad junta”.

Dijo que una vez que ya se llegue a ese punto, la IA misma será capaz de acelerar sustancialmente la creación de nuevas tecnologías. “Eso significa que las modalidades a través de las cuales funciona la educación, mediadas por la tecnología, van a estar cambiando posiblemente cada tres años”, refirió.

En ese sentido, sostuvo que se vuelve evidente que el primer desafío que enfrenta cualquier universidad es la reinvención continúa.

Finalmente, Andrés Núñez Álvarez brindó algunas proyecciones de la educación superior como que al 2030 al menos 39% de las habilidades clave cambiarán, forzando a los trabajadores a adquirir nuevas habilidades y actualización; o que se van a perder 92 millones de trabajos, pero se van a crear 170 millones.

Habló sobre la universidad holoversity del 2030, una universidad omnipresente. “Será un ecosistema de aprendizaje hiperconectado, flexible e hiperpersonalizado. No será un lugar físico tradicional, sino un entorno virtual y físico fusionado que permita una experiencia educativa sin fronteras”, acotó.

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En ese sentido, dijo que el futuro de la educación no reside en campus estáticos, sino en un ecosistema de aprendizaje para toda la vida. “Las instituciones de educación superior deben trascender sus roles tradicionales y emerger como centros de aprendizaje a lo largo de la vida”, añadió.

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