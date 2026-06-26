Según experto de la Unesco, el 77% de los países priorizan la digitalización como objetivo en los planes nacionales de educación superior. (Foto: Difusión)
Según experto de la Unesco, el 77% de los países priorizan la digitalización como objetivo en los planes nacionales de educación superior. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

En el mundo, 114 mujeres por cada 100 hombres estudian educación superior, sostuvo Borhene Chakroun, director de la División de Políticas y Sistemas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida en la Unesco, en el “Innovative Universities - IU26 Educación sin fronteras” organizado por la Universidad Continental.

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