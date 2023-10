Queda poco más de un mes para que los ciudadanos extranjeros que se encuentran en el Perú en condición irregular puedan regularizar su situación migratoria a través de la obtención del nuevo Permiso Temporal de Permanencia (CPP). Según ha informado la Superintendencia Nacional de Migraciones, la fecha límite es el próximo 10 de noviembre.

La entidad ha reiterado en varias ocasiones su llamado a la comunidad extranjera, principalmente a la venezolana, para que no espere hasta el último momento para acogerse al procedimiento de regularización e iniciar el trámite, ya que de no hacerlo dentro del plazo, serán expulsados del país. No habrá prórroga alguna.

A la fecha, en el Perú existe alrededor de un millón y medio de migrantes y refugiados venezolanos. Asimismo, se desconoce la cifra exacta de personas procedentes de Venezuela que han ingresado al territorio nacional por pasos no permitido y permanecen de forma irregular.

¿Cómo va el proceso de regularización?

Fuentes de Migraciones indicaron a El Comercio que a la fecha, 120 mil ciudadanos extranjeros, en su gran mayoría de nacionalidad venezolana, han iniciado el trámite para regularizar su situación migratoria en el Perú y han presentado su solicitud para obtener el CPP.

De este número, cerca de 24 mil no han acudido a su cita presencial en la sede de Migraciones para que el sistema pueda registrar sus datos biométricos, por lo que es necesario que reprogramen su cita pata otra fecha próxima y a la mayor brevedad posible.

En tanto, el resto de personas, es decir, cerca de 90 mil extranjeros, ya han pasado por el proceso presencial y se encuentran a la espera de que concluya la evaluación de sus trámites.

“Aquellos 24 mil que no han acudido a su cita no solo pueden perder la oportunidad de regularizarse, sino que afectan a los otros miles de solicitantes, al ocupar citas y horarios que finalmente se perdieron”, comentó el superintendente de Migraciones, Armando García, días atrás.

Vale precisar que una vez que el ciudadano extranjero presente una solicitud para regularizar su situación migratoria, personal de Migraciones cruza información para verificar si el solicitante cuenta con antecedentes penales, judiciales y/o policiales. También para corroborar si está en la mira de la Interpol o la policía venezolana, y si tiene orden de requisitoria en los países pertenecientes a la Alianza del Pacífico.

Una vez descartado la presencia de estos antecedentes, el extranjero recibe una notificación en su buzón electrónico indicando que debe sacar una cita presencial en Migraciones para la captura de sus datos biométricos (huellas y fotos). Finalizado este paso, empieza a correr 30 días para la evaluación y respuesta final del trámite.

En el caso todo haya salido bien y sin ningún inconveniente, Migraciones le informará al solicitante que saque otra cita, pero esta vez para el recojo del CPP.

“Instamos a la comunidad migrante y de solicitantes de refugio a que no esperen el último momento para presentar su solicitud de regularización. El plazo no se va a prorrogar”, indicó Migraciones.

Respecto a las quejas de algunos extranjeros por la demora en el envío de los correos para las cita presenciales y recojo del CPP, Migraciones explicó que esto se debe a la alta cantidad de trámites, lo que ha generado que el plazo de 30 días para la evaluación final se haya dilatado más de lo normal desde hace ya algunas semanas.

¿Qué beneficios tienes la regularización?

Migraciones ha detallado que al contar con un documento que acredite su situación regular en el Perú, todo ciudadano extranjero puede acceder a servicios en el sector público y privado. Por ejemplo, abrir una cuenta bancaria, obtener un empleo formal, tramitar una licencia de conducir, aportar y atenderse en el seguro, obtener el RUC, iniciar un emprendimiento, lograr el reconocimiento de su título profesional, entre otras muchas ventajas.

Además, añadió que con el CPP podrá gestionar luego una calidad migratoria que le permita obtener el carné de extranjería.

Por otro lado, aquellos ciudadanos extranjeros permanezcan en el país bajo condición irregular precarizan sus condiciones de vida. Ellos ven muy limitada su capacidad de emprender y se vuelven vulnerables a diversas formas de explotación (laboral y trata de personas) y a ser víctimas de la delincuencia y del crimen organizado.

A estas personas, tras cumplirse el plazo para la regularización migratoria (10 de noviembre), se les aplicarán sanciones que van desde la salida obligatoria hasta la expulsión del territorio nacional.

Pasos y requisitos para trámite

Los pasos para poder sacar el CPP son los siguientes:

Realizar el pago de S/47,30 en las agencias del Banco de la Nación. También se puede brindar el código 07569 para que el pago se identifique con mayor rapidez. Llenar los datos solicitados en la Solicitud de regularización migratoria. Firmar la Declaración jurada regularización migratoria. Ingresar a la plataforma de Migraciones. Seleccionar la opción extranjeros y digitar los datos solicitados. Dirigirse a “Mesa de Partes” y seleccionar “Regularización migratoria”. Adjuntar los documentos que indican en un solo PDF. Aceptar las condiciones. Anotar el número de expediente, el usuario y la contraseña para darle seguimiento al proceso.

En tanto, para obtener el CPP existen algunos requisitos que se deben cumplir de manera obligatoria:

Tener una copia simple del documento de identidad vigente o del pasaporte.

Copia simple del recibo de servicio público donde figure la dirección en la que se vive.

Esta dirección debe estar escrita en la declaración jurada de regularización migratoria. La información debe ser exacta.

No contar con antecedentes penales, judiciales a nivel nacional e internacional.





Otros consideraciones a tomar en cuenta son:

Antes del vencimiento del CPP , debes optar por una de las calidades migratorias establecidas en la normativa migratoria vigente.

, debes optar por una de las calidades migratorias establecidas en la normativa migratoria vigente. Mientras se encuentre en trámite este procedimiento, puedes salir del país por 30 días calendario, previo permiso especial de viaje correspondiente; caso contrario, pierdes automáticamente el trámite iniciado.

Este permiso debe ser por cada salida del territorio nacional y no debe exceder en su totalidad de 90 días calendario, durante la vigencia de tu CPP.

Migraciones ha precisado que el tiempo de duración del CPP es de 2 años como máximo (incluye días feriados). Cabe resaltar que anteriormente este documento era conocido como PTP.

Los ciudadanos extranjeros que tengan dudas sobre cuál es su estatus migratorio en el Perú, pueden solicitar su certificado de movimiento migratorio en la agencia digital de Migraciones. Asimismo, todo extranjero debe tomar en cuenta que se encuentra en situación migratoria irregular cuando:

-Venció su plazo de permanencia otorgado por Migraciones.

-Ingresó al Perú evadiendo el control migratorio.

Observaciones de Defensoría

La Defensoría del Pueblo informó a El Comercio que ha realizado inspecciones a fin de verificar el adecuado desarrollo del proceso de regularización migratoria. El monitoreo se enfocó en los siguientes aspectos: capacidad operativa y logística, lineamientos para atención excepcional y grupos vulnerables, procedimiento del trámite del CPP (registro y generación de citas, asistencia a la cita electrónica, análisis y evaluación, impresión y entrega del CPP).

Al respecto, en un oficio enviado en agosto pasado al superintendente de Migraciones Armando García, la Defensoría le recomendó lo siguiente a fin de optimizar el procedimiento y no vulnerar algún derecho los ciudadanos extranjeros:

Evaluar que el personal de las diversas Jefaturas Zonales de Migraciones resulte suficiente para responder a la demanda de la población extranjera que pretende iniciar el trámite, principalmente en las regiones con mayor presencia de dicha población, como es el caso de Arequipa. Continuar con las actividades de capacitación en estas jefaturas y módulos de Migraciones en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), a fin de mejorar la capacidad de respuesta en torno al procedimiento de regularización migratoria. Evaluar el establecimiento de canales alternativos que permitan obtener citas para el trámite del CPP; que puedan ser aplicados ante casos de falta de disponibilidad de las citas electrónicas en regiones donde se evidencia alta demanda. Evaluar la prórroga del plazo para la tramitación del CPP.

Expulsión de extranjeros

Días atrás, el Consejo de Ministros anunció la aprobación de dos decretos legislativos que permitirán la expulsión de extranjeros de nuestro país, con la finalidad de fortalecer el control migratorio hacia el Perú y como parte de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Uno de los decretos legislativos modifica el Código Penal y permite la expulsión de los iudadanos extranjeros, al término de su pena, cuando cometan delitos como homicidio, violación sexual, sicariato, secuestro, trata de personas, entre otros relacionados.

Asimismo, también se tiene previsto sancionar drásticamente a aquellos extranjeros que promuevan el traslado ilegal de personas, así como el reingreso clandestino de los sentenciados por diversos delitos.

En tanto, el otro decreto legislativo modifica el Nuevo Código Procesal Penal, ampliando el control de la identidad de los extranjeros, de 4 a 12 horas.

De esta manera, se podrá contar con el tiempo suficiente para la verificación de antecedentes policiales, penales o judiciales en su país de origen o en cualquier otro país.