El pedido de prisión preventiva para Carlos Javier Hualpa Vacas, quien confesó ser el autor del ataque a Eyvi Ágreda Marchena fue aceptado por la 2° Fiscalía Provincial Penal de Miraflores.



En las próximas horas el agresor de la joven de 22 años será trasladado a un penal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El ministro de Justicia, Salvador Heresi, señaló que se coordinaría que Hualpa Vacas sea llevado a una cárcel de máxima seguridad.

El despacho del fiscal Humberto Ruíz Peralta formuló la denuncia penal por los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa en agravio de Eyvi Ágreda Marchena, lesiones graves y peligro común en agravio de los pasajeros del ómnibus donde se dio el ataque.

La noche del martes el sujeto roció combustible y prendió fuego a la joven de 22 años. El brutal ataque ocurrió en el interior de un bus de transporte público, en el cruce de las avenidas 28 de Julio y Paseo de la República en Miraflores.

El magistrado detalló que se toma la medida preventiva porque Hualpa Vacas, no presenta arraigo y no ha colaborado con el proceso.

“Acepto todos los cargos que se me imputan. Todo lo que se tenga que hacer, que lo hagan porque me lo merezco. Otras personas que quieran hacer lo mismo que yo, no lo hagan porque no es lo correcto. No estaba en mi juicio y reaccione así. Lo que he hecho tengo que pagarlo, me lo merezco y si me tienen que quemar en la cárcel que lo hagan porque me lo merezco y pido disculpas a las personas que estuvieron en el bus, no quería hacerles daño", dijo Hualpa.



#Loultimo Juzgado de Turno de la @CSJdeLima dictó 9 meses de prisión preventiva para Carlos Hualpa Vacas como presunto autor de los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, lesiones graves y contra la seguridad pública en agravio de Eyvi Agreda Marchena y otros. pic.twitter.com/49w5Ybda5B — CSJ de Lima (@CSJdeLima) 27 de abril de 2018

