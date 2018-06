Un día después de haber sido capturado por la Policía, Carlos Javier Hualpa Vacas confesó haber sido el autor de la brutal agresión en contra de Eyvi Ágreda Marchena, a quien arrojó gasolina y prendió fuego en un bus de transporte público en Miraflores. Hoy la joven murió tras permanecer más de un mes en cuidados intensivos.

En su testimonio a la Policía, Hualpa reveló en detalle su terrorífico plan. Así lo narró de manera fría y según los policías que lo interrogaron, sin mostrar arrepentimiento alguno.

Hualpa Vacas quiso justificar su execrable proceder y señaló que no quería matar a Eyvi Ágreda sino "solo desfigurarla" y que había planificado el ataque hace tiempo, por lo que hace un mes compró la gasolina en una botella de yogurt, pero que no tenía valor para ejecutarlo.

Cabe anotar que si bien la Policía esperaba una confesión de su parte, ya tenía muchos indicios que lo señalaban como el responsable del atentado, en el que resultaron heridas otras 10 personas. La quemadura que presenta en el brazo es una de las pruebas en su contra.

A continuación ocho frases que dejó en su confesión.



“Yo no quería echarle todo (gasolina), solo quería echarle a su rostro”



“Sentía que tenía que darle un escarmiento. Cuando observé que el vehículo se detuvo, saqué de mi mochila una botella de litro de yogurt que contenía gasolina y se lo arrojé”



“El bus se movió y se espació por todo el cuerpo. A mí también me cayó un poco. Luego cogí un fósforo, lo prendí y se lo lancé”



“La botella de plástico tenía la boca grande y era más fácil para echarle combustible. Estaba llena hasta la mitad”



“Nunca llegamos a tener una relación sentimental. Le propuse estar juntos en octubre del 2015. Ella se negó. Me dijo que tenía enamorado. Yo no sabía eso”



“El año pasado, cuando la vi triste, le regalé un peluche y un ramo de flores. Pero ella se molestaba. Decía que no era su pareja”



“Hace tres semanas, la llamé para reclamarle porque ella decía que la había seguido, pero no me contestaba. Por eso fui a buscarla a su trabajo. Allí discutimos fuerte”.



“Me generaba molestia, pero no la llamaba por cosas personales sino para que me pague. No la llamaba seguido ni la acosaba”

Murió tras un mes en USI

A las 11:15 de esta mañana falleció Eyvi Ágreda Marchena, la joven que fue brutalmente atacada por Carlos Hualpa, quien la roció con gasolina dentro de un bus en Miraflores y luego le prendió fuego.



El Comercio conversó con uno de los médicos que trató a la joven, quienes confirmaron esta información. Eyvi Ágreda, se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Guillermo Almenara, tuvo una infección generalizada.