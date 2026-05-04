Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Conseguir un puesto de trabajo en el Estado depende mucho de los certificados del postulante en su hoja de vida. Ante la falta de fiscalización, existe un mercado de diplomas que acreditan horas de estudio que jamás se cursaron, expedidos por escuelas privadas que operan con total normalidad y cuyos documentos son aceptados sin mayor cuestionamiento por las entidades del Estado.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.