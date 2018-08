El pasado 31 de julio el conductor Juan Casimiro fue agredido a puñetazos por un pasajero que pretendía obligarlo a detenerse en un paradero no autorizado. El video de la cobarde agresión fue difundido en Facebook.



Se supo que el conductor trabaja para la Empresa de Transportes Grupo Diez S.A.C. En aquella oportunidad se dirigía dentro de su ruta habitual, por la avenida Carlos Izaguirre, en San Martín de Porres.



En diálogo con El Comercio, el chofer del vehículo de placa ABY-842 contó los detalles del momento que fue grabado por una cámara instalada por la empresa para la protección de sus trabajadores. Este dispositivo se encuentra al costado del conductor.

Casimiro indicó que se trata del segundo ataque que ocurrió cerca del paradero 73, y por la misma persona, quien hasta el momento no ha sido identificado. Aquel día pretendía obligarlo a detenerse en un lugar no autorizado. “A pesar de que yo le expliqué, el usuario me agredió. Tuve que tomar mis precauciones porque llevaba pasajeros. Eran mi responsabilidad”, dijo.

El chofer con tres años en el transporte público fue defendido por otro pasajero. Cerca del lugar había un patrullero que registró la agresión pero no era de la jurisdicción. El hecho no fue investigado, pese al video.

Recomendó a los choferes poner en práctica el reglamento de tránsito y trabajar de forma ordenada. Además, pidió a las municipalidades que establezcan bien la señalización de paraderos.