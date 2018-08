Facebook: indignación por vehículo que impedía la salida de una ambulancia de la estación de bomberos |VIDEO

Una camioneta estuvo estacionada durante varios minutos frente al estacionamiento de una compañía de bomberos en Lima e impidió la salida de una ambulancia. Imágenes fueron compartidas por un usuario de Facebook quien mostró su indignación por la imprudencia de la persona.

El autor de la publicación de Facebook grabó el incidente descalificando la acción de la conductora del vehículo, quien se habría demorado 30 minutos en dejar el sitio libre para que la ambulancia pueda salir de su estacionamiento.

La camioneta demoró varios minutos en salir de donde estaba. (Foto: captura)

“Hay un vehículo estacionado en la puerta de la compañía, no deja salir a la ambulancia, una irresponsabilidad más de la gente que cuadra su carro en las cocheras y lugares donde no se debería. Estamos buscando hace rato cómo salir, pero no podemos, voy a llamar a la policía”, dice la persona en el video compartido en Facebook.

“Emergencia médica por dolor precordial (descarte de infarto agudo de miocardio) y el vehículo en la puerta de la base sin permitir la salida de la ambulancia”, se lee en la publicación que genera indignación en redes sociales.

Los comentarios en Facebook también desaprobaron el accionar de la mujer, que, según la publicación, dijo que también tiene problemas como todos, cuando se le recriminó.