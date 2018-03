Jesús María: policía es acusado de pretender “sembrar” marihuana a joven

Un policía motorizado de la comisaría de Jesús María fue denunciado por presuntamente intentar colocar marihuana en los bolsillos de un joven que fue intervenido en la avenida General Eugenio Garzón. Las imágenes de lo ocurrido fueron difundidas en Facebook.



Según se observa en el video compartido por el usuario Felipe Quintana, cuando el agente revisaba al joven en la vía pública, saca un pequeño paquete de su chaleco e intenta colocarlo en los bolsillos de la casaca del intervenido.

“Me quieren meter eso (marihuana)”, se le escucha decir al joven, quien corre hacia un edificio seguido por el policía que muestra en la mano una bolsita con algo que parecer ser cannabis.

Al inicio del video, que ha superado los 16.900 compartidos en Facebook, el hombre que graba el incidente señala que no es delito consumir marihuana siempre que sea menos de 8 gramos, luego denuncia que fue golpeado por el policía.

“¿Cómo sé qué tiene 8 gramos? Tengo que hacerle el registro”, se le escucha decir al agente en respuesta.

En conversación con El Comercio, el joven que aparece en el video -quien prefirió no dar su nombre- indicó que los hechos ocurrieron anoche en la cuadra 7 de la avenida Garzón. Asegura que los agentes no lo intervinieron por consumo o posesión de marihuana sino porque iba en una moto, pero al no encontrarle nada no lo llevaron a la comisaría. “El policía me rompió la casaca por querer ponerme eso”, agregó.

Hasta el momento, la Policía Nacional no se ha pronunciado por la denuncia.

El video fue compartido inicialmente en el grupo de Facebook "Distrito de Jesús María la Sucursal del cielo" y luego en la página Protesta.pe.