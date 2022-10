Claudia Yagua y su madre Paola Barreto denuncian que desconocidos hackearon sus cuentas de Facebook y comenzaron a vender entradas falsas para conciertos y partidos de fútbol. Asimismo, estuvieron pidiendo dinero a sus amigos y familiares con el cuento que tenían problemas financieros y de salud.

“Se comunicaban con nuestros familiares, con nuestras amistades pidiéndoles dinero, que le yapearan, que supuestamente era yo. Que estaba en una situación difícil, por temas de salud. Nosotros automáticamente advertimos a nuestras amistades y familiares (que no yapearan) porque no éramos nosotras. Nos enviaron el número y nombre de un tal Oré”, comentó Paola Barreto en diálogo a Buenos Días Perú.

En tanto, Claudia detalló que su pesadilla comenzó hace dos meses. “Nos dimos cuenta que nos hackearon nuestras cuentas de Facebook por conocidos que nos enviaron mensajes preguntando si estábamos pidiendo dinero, Yape, transferencias. Así comenzó todo”.

Madre e hija denuncia que hackearon sus Facebooks para estafar con venta de entradas falsas a conciertos

“Nos acercamos a denunciar a la comisaría más cercana para que tengan en cuenta ello, por el tema de las estafas que podían hacer más adelante. Después de ello, transcurrieron los días y nos dimos con la noticia que estas personas estaban vendiendo distintas entradas a conciertos, eventos que había, desde mi cuenta personal y de la de mi mamá”, añadió.

Precisó que los malhechores cambiaron sus contraseñas, lo que les dificultó poder acceder a sus redes sociales. “Nos cambiaron la modalidad de ingreso, el número de celular y el correo. No podíamos ingresar”.

Hicieron caso omiso a su denuncia

Por su parte, Paola Barreto comentó que pese a que denunciaron los hechos, Policía Nacional no ha tomado cartas en el asunto. “Yo a los tres días de los hechos fui a la comisaría a poner la denuncia, pero no vi que hicieran nada, Luego con mi hija fuimos a la Dirincri de la Av. España pensando que ahí nos iban a apoyar, pero sin embargo, nos dimos con la sorpresa que cuando quisimos a hacer la denuncia no quisieron aceptarlo diciendo que iba a ser por gusto, que nosotros viéramos de qué forma podíamos solucionar esto. Tras tanta insistencia, pusimos la denuncia, pero hasta ahora no tenemos ningún resultado”.

Las amenazan

Debido a que varias personas fueron estafadas con entradas para diversos conciertos mediante las cuentas hackeadas de Claudia Yagua y su madre, ellas piden ayuda pues vienen recibiendo amenazas.

“Estamos solicitando que nos ayuden porque las personas estafadas nos están amenazando. Han armado un colectivo con nuestras fotos y que nos van a ir a buscar. Ellos tienen nuestra dirección, número de celular”, instó.

Madre e hija denuncian que hackearon sus Facebooks

REVISA AQUÍ | SJL: mujer ataca y asesina con una botella a su pareja tras una discusión