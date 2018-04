Hermana de mujer quemada en bus: "Ella vivía asustada"

La familia de Eyvi Liset Ágreda Marchena, la joven que fue quemada ayer dentro de un bus de transporte público, exige la máxima pena para el agresor de su hermana.



“Es un miserable. Tiene que pagar por todo lo que ha hecho. Espero que lo agarren, que se haga justicia y que no lo suelten”, dijo Sandra Ágreda, hermana de la víctima.

Según explicó la pariente de Eyvi, el sujeto estaba persiguiendo a su hermana desde hace varias semanas. Debido a la gravedad de sus heridas, la joven se mantiene en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Almenara y hoy será operada por segunda vez

“Yo quisiera pedir al gobierno que me apoye, viendo las cámaras, solicitando la información de telecomunicaciones para que se pueda ver si hay mensajes que indiquen que a mi hermana la han estado acosando”, dijo Sandra Ágreda.

La familia necesita dos unidades de sangre e hizo un llamado para que personas voluntarias puedan colaborar con el banco de sangre de dicho nosocomio.

“Yo me siento muy indignada por lo que ha pasado. No es posible que no haya seguridad para las personas y nos pase esto. Pido que haya más seguridad. Espero que el Poder Judicial haga justicia y nos pueda apoyar”, resaltó.



