Los familiares de Jack Brian Pintado Sánchez (22) y Jordan Inti Sotelo Camargo (24), jóvenes que murieron el último sábado durante las manifestaciones en contra de Manuel Merino, denunciaron que esperaron por horas para los resultados de la necropsia.

En diálogo con ‘América Noticias’, desde la Morgue Central de Lima, manifestaron su incomodidad al no recibir ninguna atención o apoyo suficiente tras la muerte de ambos jóvenes.

“No tienen sangre en la cara, yo siento vergüenza en el corazón. Él tiene un orificio a la altura de corazón y probablemente es lo que ha determinado su muerte inmediata”, declaró el hermano de Inti Sotelo al citado medio.

Familiares de jóvenes que fallecieron en marcha denunciaron que esperaron por horas los resultados de necropsia. (Video: América TV)

Por otro lado, horas después, Ronald Gamarra, abogado de Jack Sotelo, dijo a la prensa que logró recibir los resultados de la necropsia del joven, los cuales daban cuenta de que se encontraron diez esferas de plomo.

“Se le ha encontrado diez esferas de plomo, no goma, sino plomo. Aquí no podemos hablar de armas no letales, todas son letales”, indicó Gamarra.

Cabe recordar que en el marco de la investigación, el Ministerio Público señaló que las pesquisas estarán a cargo de las fiscales Lesly Mireillie Carmona Viena, de la cuarta Fiscalía Provincial Penal de La Victoria, y Juana Meza Peña, de la 55 Fiscalía Provincial Penal de Lima.

Los dos jóvenes mencionados fallecieron durante las manifestaciones que se extendieron por seis días consecutivos desde que el Congreso decidió destituir a Martín Vizcarra de la presidencia y Manuel Merino asumió el poder. Este último renunció al cargo el último domingo.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Municipalidad de Lima entregó a las autoridades videos captados durante las protestas