Familias enteras asistieron este domingo a la diferentes playas de Lima para disfrutar de la arena y el mar; sin embargo, muchos de ellos no respetaron las medidas de prevención contra el COVID-19 dispuestas por el Gobierno.

Muchos de ellos, además de no repetir el distanciamiento social, no utilizaron mascarilla o no lo hicieron correctamente.

Muchos padres asistieron con sus hijos menores, pero no todos les colocaron mascarilla. Otros realizaron deporte en equipos, como fútbol, con el tapaboca mal colocado.

Este domingo 12 de julio es el segundo domingo sin obligación social obligatoria en el todo el país. Desde el primer día de este mes empieza a regir la cuarentena focalizada, la cual aplica solo en siete regiones del país.

No obstante, algunas restricciones se mantienen en todo el territorio nacional como el uso de mascarilla, el distanciamiento de un metro entre personas y el lavado permanente de manos.

