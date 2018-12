Familias damnificadas pasaron la noche en la calle tras incendio en edificio | FOTOS

Varias decenas de familias tuvieron que pasar la noche en los alrededores del edificio incendiado desde la tarde del sábado, en la cuadra ocho del jirón Caylloma, en el Cercado de Lima. Ellos se mantienen a la expectativa de regresar a sus viviendas.

Esta mañana, algunos damnificados lograron ingresar por la fuerza para recoger sus pertenencias, pese al resguardo policial debido a que el edificio fue declarado inhabitable por Defensa Civil de la Municipalidad de Lima (MML).

En este contexto, los niños son los más afectados pues tienen que dormir sobre colchones viejos y, en el peor de los casos, sobre pedazos de cartón, tal como se muestra en las imágenes de este Diario. Algunas personas se acercaron para brindarles desayuno.

Se trata de familias que ocuparon el edificio que se mantenía abandonado desde hace más de 20 años, informó Canal N. Ellos denuncian que el incendio fue provocado para desalojarlos.

Sobre esta situación, Mario Cassareto, gerente de Defensa Civil de la MML indicó que hay una situación tensa por lo que no se puede atender de manera adecuada. “Tenemos que esperar que la gente esté ordenada y calmada. Hay una situación tensa en el lugar que no permite hacer un censo adecuado que no permite saber cuánta gente se tiene que ayudar”, indicó en comunicación con RPP noticias. Pidió a los vecinos afectados que nombren un representante para hacer el trabajo de empadronamiento y coordinar la ayuda necesaria.