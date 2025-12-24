A solo unas horas de Navidad o también llamada Nochebuena, familias de peruanos y peruanas se reencuentran en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez en el Callao, entre maletas, villancicos ambientales y largas filas que avanzaban con calma en la terminal de llegada.

Desde países como Bélgica, Chile, Estados Unidos y otras latitudes, los viajeros se fundieron en un largo abrazo para reunirse con sus padres, madres, hermanos, hijos, sobrinos y nietos en estas fechas especiales.

Historias de reencuentro

Una joven peruana contó que, a pesar de que ya ha venido en otras ocasiones desde Bélgica, esta será la primera vez en 11 años que pasarán Navidad juntos.

“Estoy un poco cansada, pero tengo mucha emoción de festejar las fiestas”, dijo a América Noticias.

Una mujer contó al matinal que se reencontrará con su sobrino luego de 7 años de trabajar en Chile. Será una sorpresa a sus padres.

También, otro joven contó que prepararán chancho y pollo para recibir a su hijo que viene del extranjero.

Cifras de viajes por fiestas de fin de año

Durante la temporada alta de fin de año, el aeropuerto registró cerca de 16 mil movimientos aéreos y movilizó más de 2 millones de pasajeros. Cabe señalar que en lo que va del año, el Jorge Chávez ha atendido alrededor de 25.8 millones de pasajeros, consolidándose como el principal hub aéreo del país.

Además, el ambiente festivo se intensificó con actividades culturales y musicales dentro del aeropuerto, que buscaron convertir el espacio de tránsito en uno de celebración previa a la Nochebuena.

Autoridades aeroportuarias y de Migraciones también reforzaron la atención para agilizar el flujo de viajeros, especialmente ante el incremento de arribos internacionales.