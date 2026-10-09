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Resumen

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La actividad contaba con autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Foto: César Bueno / GEC.
La actividad contaba con autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Foto: César Bueno / GEC.
Por Diego Aquino Pedraza

La celebración por la llegada de BTS a Lima continuó este jueves 8 de octubre, pese a que el grupo no tenía ningún concierto programado para ese día. En la jornada intermedia entre sus tres presentaciones en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los seguidores trasladaron parte de las actividades a la Costa Verde.

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