La celebración por la llegada de BTS a Lima continuó este jueves 8 de octubre, pese a que el grupo no tenía ningún concierto programado para ese día. En la jornada intermedia entre sus tres presentaciones en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los seguidores trasladaron parte de las actividades a la Costa Verde.

Desde la tarde de este jueves estaba prevista una exhibición de parapentes con mensajes alusivos a BTS y sus integrantes. La actividad formó parte de las iniciativas impulsadas por proyectos vinculados a ARMY, nombre con el que se conoce al fandom de la agrupación surcoreana.

Los vuelos estaban programados para la tarde y podían observarse desde distintos puntos de la Costa Verde, especialmente en Miraflores. La iniciativa buscó mantener la celebración durante la jornada de descanso entre el primer concierto, realizado el miércoles 7 de octubre, y las siguientes presentaciones, programadas para el viernes 9 y el sábado 10.

Las fans observaron el show durante diez minutos desde distintos puntos de la Costa Verde. Foto: César Bueno / GEC.

Actividades

El momento principal de la jornada estaba previsto para la noche. A las 8 p.m., se anunció un espectáculo de 150 drones sincronizados sobre la Costa Verde como homenaje a BTS.

La actividad contaba con autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La comunidad ARMY Perú anunció el espectáculo como una de las principales actividades preparadas para recibir al grupo durante su primera visita al país.

Pese a ello, la Municipalidad de Barranco informó, mediante un comunicado, que la empresa Fanista Flit Perú, encargada del espectáculo de drones, no había presentado ninguna solicitud ni documentación ante el municipio para obtener la autorización correspondiente. Además, precisó que “cualquier autorización del MTC no sustituye la autorización municipal”.

“Asimismo, el Barranco Tennis Club (BTC), espacio donde despegarían los drones para su exhibición, se encuentra clausurado por no contar con certificación ITSE vigente. Sin embargo, se está coordinando con la Policía Nacional para resguardar la seguridad de vecinos y visitantes”, agregó.

Desde la tarde de este jueves estaba prevista una exhibición de parapentes por BTS. Foto: Diego Aquino.

Pero eso no impidió que el espectáculo se llevara a cabo. Finalmente, las fans observaron el show durante diez minutos desde distintos puntos de la Costa Verde, incluido el parque Bicentenario. Los drones formaron la palabra “BTS”, la silueta de la popular “Army Bomb” y distintas figuras alusivas a la banda, que pudieron verse en el cielo de la ciudad. El espectáculo también rindió homenaje a Jimin, integrante del grupo, cuyo cumpleaños se celebrará el próximo 13 de octubre.

Testimonios

El día intermedio entre los conciertos también fue una oportunidad para que las ARMY se reunieran y compartieran su pasión por BTS. Camila Aquino, fanática de la banda desde 2018, llegó para disfrutar del espectáculo de drones y expresó su emoción por la primera visita del grupo al Perú. “Para mí es una experiencia única. Siento que los fans queremos dar a conocer el cariño que le tenemos a los chicos. Esta iniciativa me pareció súper creativa. A mí me parece irreal todavía que BTS esté en Perú. No lo asimilo. Los veré el sábado y estoy muy emocionada”, dijo.

Otra de las entusiastas que disfrutó del espectáculo de drones fue Julissa Accostupa. Ella considera que la llegada de BTS es especial porque no es habitual que los grupos coreanos visiten el Perú con frecuencia. “Muchas chicas estamos cumpliendo nuestros sueños. Quiero respirar el mismo aire que ellos, quiero verlos. Ayer estuve afuera del estadio y me sentí adentro, viví cada canción. Me encantó”, comentó.

También se proyectaron frases como “BTS abrió el camino” (en inglés) y “ARMY por siempre, BTS por siempre” (en coreano). | Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Las familias también se sumaron a la celebración. Las hermanas Lucero, Fiorella y Vanesa Bonifaz, pese a no haber conseguido entradas para los conciertos, no quisieron perderse el espectáculo de drones debido a su admiración por la banda. “Nosotras somos fans desde hace tiempo, casi diez años. Todo el entusiasmo es porque no han venido nunca y también porque sus canciones tienen mucho significado para nosotras”, comentó Lucero.

Durante la primera fecha del concierto, las hermanas vendieron vinchas alusivas a BTS en los alrededores del estadio y tienen previsto regresar para las dos fechas restantes. “Yo nací con BTS porque ellas me enseñaron a mí”, contó Fiorella. “Espero que las ARMY se manejen de manera respetuosa y disfruten de todo el concierto”, concluyó.

Los drones formaron la palabra “BTS”, la silueta de la popular “Army Bomb” y distintas figuras alusivas a la banda. Foto: César Bueno / GEC.

El Comercio registró una salida congestionada del punto de concentración, pues más seguidores se sumaban a la zona pese a que el espectáculo ya había terminado. En el malecón de la Reserva no se logró distinguir la presencia de un contingente policial. “Nunca había visto tanto tumulto de gente. Las chicas siguen viniendo. Tampoco veo a la municipalidad”, mencionó Julissa.

Más de 15 mil asistentes retornaron en buses tras el primer concierto

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que, a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), se facilitó el retorno de más de 15 mil asistentes tras el concierto del miércoles.

Para esta operación se utilizaron alrededor de 200 buses, ubicados en puntos estratégicos alrededor del Estadio de San Marcos. Las unidades trasladaron a los asistentes hacia Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y el Callao.

Sin embargo, el miércoles, El Comercio constató una salida masiva de asistentes y una fuerte congestión vehicular en los alrededores de la universidad. También observó dificultades de orientación entre quienes buscaban identificar las rutas para regresar a sus viviendas.

Según la información oficial, se habilitaron puntos de embarque diferenciados según el destino. En Lima Norte, los servicios se dirigieron hacia San Martín de Porres, Los Olivos y zonas aledañas; en Lima Este, hacia San Juan de Lurigancho y el centro de Lima; y en Lima Sur, hacia Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Para el Callao, se dispusieron distintas rutas de transporte autorizado.

El Comercio registró una salida congestionada del punto de concentración. Foto: César Bueno / GEC.

A esta operación se sumaron buses del Corredor Rojo, con recorridos hacia San Miguel, San Isidro, Ate y otros puntos.

La ATU mantendrá la operación para los conciertos del 9 y 10

La ATU anunció que el esquema especial de transporte continuará durante las dos fechas restantes de BTS.

Los puntos de embarque volverán a funcionar en los alrededores del Estadio de San Marcos. En estos espacios habrá personal de orientación, fiscalización y operación para ayudar a los asistentes a identificar las unidades según su destino.

La planificación contempla alrededor de 200 buses a la salida de cada concierto. De ese total, 180 corresponden a 17 empresas de transporte regular autorizado. Además, se sumarán 25 buses del Corredor Rojo, según la información difundida por las autoridades.

Asimismo, el Metropolitano ampliará el horario de sus servicios B y C hasta la medianoche durante los conciertos del viernes y sábado. Después de esa hora, continuará disponible el servicio Lechucero.

Durante la primera jornada, El Comercio registró dificultades para identificar algunas rutas. Foto: César Bueno / GEC.

El refuerzo busca facilitar el traslado de los asistentes tras el término de los conciertos y distribuir la demanda de transporte hacia distintos puntos de Lima y el Callao.

Seguridad y accesos serán reforzados para las dos fechas restantes

El operativo alrededor del Estadio de San Marcos también continuará durante los conciertos del 9 y 10 de octubre.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció el despliegue de alrededor de 1.000 agentes por cada fecha, quienes cumplirán funciones de seguridad, movilidad, fiscalización, atención de emergencias, limpieza y orientación.

Durante la primera jornada, El Comercio constató la presencia de policías, serenos y agentes de la Policía Canina en los alrededores del recinto. Sin embargo, también registró dificultades para identificar algunas rutas debido a las restricciones de circulación y la señalización insuficiente en determinados sectores.

Para las próximas fechas, las autoridades mantendrán habilitadas las puertas 3 y 8 como parte del esquema de distribución de los flujos de ingreso y salida. La puerta 3 se ubica hacia la avenida Universitaria, mientras que la puerta 8 da hacia la avenida Colonial.

La Municipalidad también aplicará un plan de desvíos durante las jornadas del viernes y sábado. Las restricciones buscan facilitar la circulación peatonal y vehicular en los alrededores del estadio y ordenar el desplazamiento del público al término de los conciertos.