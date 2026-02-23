Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
En conferencia de prensa, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) informó que el helicóptero que se accidentó y dejó 15 personas fallecidas había pasado su última inspección técnica en noviembre del año pasado. La aeronave contaba con el mantenimiento correspondiente y se encontraba operativa al momento del vuelo de Ica hacia Arequipa.
