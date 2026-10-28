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Resumen

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La cuarta fecha de la procesión del Señor de los Milagros se caracterizó, una vez más, por intenso calor en las calles de Cercado de Lima y Breña. (Foto: Cesar Campos/GEC)
La cuarta fecha de la procesión del Señor de los Milagros se caracterizó, una vez más, por intenso calor en las calles de Cercado de Lima y Breña. (Foto: Cesar Campos/GEC)
Por Joel Dávila Quiñonez

Este miércoles 28 de octubre, durante la cuarta jornada del recorrido del Señor de los Milagros por las calles de Lima se caracterizó por el fervor de los fieles de todas las edades que se acercan lo más que pudieron para acompañar el anda del Cristo Moreno, pero también por el inclemente calor que obligó a más de uno a tomar agua, comprar gorros o buscar una sombra para guarecerse.

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