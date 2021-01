Un hombre, identificado como Félix Merino Curi (31), permaneció recluido en el penal de Huamancaca, en Huancayo, durante cinco días debido a una negligencia cometida por personal del Poder Judicial en el registro del sistema de requisitorias.

Merino Curi detalló a América Noticias que todo se originó cuando Alejandro Chambergo Hilario, secretario de la Sala Penal Liquidadora de Huancayo, registró, por error, su número de documento de identidad en lugar del DNI de un sujeto acusado de violación sexual a una menor de edad.

Explicó que fue detenido por la Policía cerca de su centro de trabajo, en Lima, y llevado hasta Huancayo, donde fue recluido en un penal, pese a que demostró ante la PNP y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que se trataba de un error en la digitación del DNI en el caso judicial y que su nombre no figuraba en el expediente.

“Es algo grave y solo por un error, y de no revisar, constatar que yo no era (el acusado), directamente vieron mi DNI, me capturaron y me pasaron de carceleta en carceleta y terminé en el penal”, indicó el hombre.

Merino Curi afirmó que después de cuatro días el secretario judicial se percató del error y acudió al penal para solicitar su liberación, la cual ocurrió un día después. Sin embargo, él exige al Poder Judicial que borre sus antecedentes penales y que sancione de manera drástica a los responsables de la negligencia.

