Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron esta mañana a Marco Antonio Rodríguez Siccha, sujeto acusado de asesinar a una mujer de 43 años dentro de una vivienda de la zona de Pachacútec (Ventanilla). La víctima había sido reportada como desaparecida el pasado 14 de febrero, Día de San Valentín, y luego de dos días su cuerpo fue hallado al lado de una zanja.

Como se recuerda, familiares de la víctima acusaban al hombre de 51 años de ser el responsable del crimen. El coronel PNP y jefe de la División de Homicidios, Erick Ángeles, informó que Rodríguez Siccha tiene una orden de detención preliminar por siete días en el marco de la investigación.

El jefe policial detalló que la intervención se realizó en la misma zona de Pachacútec donde el acusado permanecía escondido. “La Policía Nacional a través de la División de Homicidios de la Dirincri realizó esta mañana la captura de Marco Antonio Rodríguez Siccha, persona que registra mandato de detención preliminar por 7 días y a quien se le imputa ser presunto autor del homicidio de Blanca Grimanesa Llanqui, cuyo cadáver fue hallado el día 16 de febrero al interior de un inmueble en Pachacútec, Ventanilla”, indicó para Canal N.

Añadió que Marco Rodríguez reporta antecedentes policiales, y que uno de los fundamentos para se proceda con la detención, ya que la víctima fue hallada sin vida en la casa que el acusado alquilaba. El coronel refirió que se trata de un caso de feminicidio, y que el detenido aceptó haber realizado la excavación para enterrar el cadáver.

“Es un prontuariado delincuente quien registra requisitoria vigente por el delito hurto contra el patrimonio, robo agravado. Él ha aceptado su responsabilidad en el trayecto [del cuerpo] como el hecho de haber cavado un pozo en la parte posterior de esa vivienda con la finalidad de enterrar el cadáver”, dijo.

“De acuerdo a la necropsia la víctima presentaba diferentes cortes en el cuerpo por un arma blanca. Al parecer el móvil sería celos. Es un caso netamente de feminicidio”, añadió.

El caso

El pasado 16 de febrero, fue hallado el cuerpo de la mujer de 43 años. Sus hijos contaron que ellos dieron con la ubicación de su madre, y luego agentes policiales certificaron que el cadáver estaba al lado de una zanja.

El noticiero América Noticias informó que en el lugar también se halló un pico, una pala y rastros de que la mujer había sido arrastrado. “El día 14 de febrero mi mamá salió con su pareja, con el señor Marco Antonio Rodríguez Siccha. Se ha encontrado una zanja, seguro pensaba en enterrarla para luego fugarse”, señaló Jesica, hija de la víctima.

La familiar contó que, pese a que su madre fue reportada como desaparecida el último domingo ante las autoridades, solo desde esa fecha les contestaba por mensajes a través del celular. “Escribía ‘ya voy a la casa’, ‘espérame, no me llames’. Al ver que nos respondía así empezamos a sospechar porque ella no escribe así porque había muchas fallas ortográficas”, resaltó.

“Tenía más de un año de relación. Mi mamá nos decía que era celoso. Le miraba el celular y que iba a terminar con él”, agregó.

Conforme a los criterios de Saber más

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Villa El Salvador: asesinan a balazos a joven y dejan heridos a otros dos