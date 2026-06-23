Alcaldes de los distritos que se encuentran en la cuenca del río Rímac, tanto en Lima como en Huarochirí, temen que las temporada más intensa del Fenómeno de El Niño generen desbordes en el río Rímac y deslizamientos de tierras que afecten a la población y a los cultivos que permiten subsistir a los agricultores de la zona.

El alcalde de Santa Eulalia en el límite entre Huarochirí y Lima, Luis Ñahui, advirtió que no están preparados para las precipitaciones que se avecinan a fines de año por El Niño.

Por esto, insiste en pedir apoyo al Gobierno central porque teme que la zona norte de Huarochirí hasta Chosica haya deslizamientos y desbordes en las zonas de cultivos. En total, estimó que hay unas 170 hectáreas de palta en Santa Eulalia, sin contar la zona norte de su provincia.

“Estamos reforzando las bocatomas, pero es insuficiente. Una vez que lleguen las lluvias, estos canales se van a romper y no vamos a tener el medio económico que necesita Santa Eulalia”, dijo a América Noticias.

Alcaldes de distritos en la cuenca del río Rímac esperan apoyo ante riesgo del Fenómeno El Niño. (América Noticias)

Alcaldes de distritos en la cuenca del río Rímac esperan apoyo ante riesgo del Fenómeno El Niño. (América Noticias)

Representantes de la Municipalidad de Chaclacayo también temen que las lluvias y desbordes en zonas ya intervenidas igual generen problemas por la abundante cantidad de agua. Por esto, exige apoyo al Ejecutivo con presupuesto y maquinaria.

El alcalde de Lurigancho-Chosica, Oswaldo Vargas, recordó que años atrás con el ciclón Yaku se activaron 21 quebradas, pero en total hay más de 30 quebradas en la margen izquierda y derecha.

“Quiero pedir al gobierno el destrabe de grandes proyectos. Hay cuatros proyectos importantes que se tienen que ejecutar”, comentó la autoridad.