Alcaldes de distritos en la cuenca del río Rímac esperan apoyo ante riesgo del Fenómeno El Niño. (América Noticias)
Alcaldes de distritos en la cuenca del río Rímac esperan apoyo ante riesgo del Fenómeno El Niño. (América Noticias)
Por Redacción EC

Alcaldes de los distritos que se encuentran en la cuenca del río Rímac, tanto en Lima como en Huarochirí, temen que las temporada más intensa del Fenómeno de El Niño generen desbordes en el río Rímac y deslizamientos de tierras que afecten a la población y a los cultivos que permiten subsistir a los agricultores de la zona.

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