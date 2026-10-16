La Molina refuerza vigilancia en zonas vulnerables ante posibles lluvias e inundaciones. (Foto: Captura / Canal N)
La Molina refuerza vigilancia en zonas vulnerables ante posibles lluvias e inundaciones. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

Unas 12.800 personas viven en zonas vulnerables del distrito de La Molina ante la llegada del fenómeno de El Niño, debido a la posibilidad de deslizamientos e inundaciones. Entre los sectores expuestos figuran las urbanizaciones Las Lomas, Huertos de La Molina, Rinconada, La Planicie y Las Colinas.

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