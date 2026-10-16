Unas 12.800 personas viven en zonas vulnerables del distrito de La Molina ante la llegada del fenómeno de El Niño, debido a la posibilidad de deslizamientos e inundaciones. Entre los sectores expuestos figuran las urbanizaciones Las Lomas, Huertos de La Molina, Rinconada, La Planicie y Las Colinas.

El alcalde de La Molina, Diego Uceda, informó que la municipalidad trabaja en 14 cuencas consideradas difíciles para atender los riesgos asociados a las lluvias. “Tenemos 14 cuencas difíciles en las cuales estamos trabajando muy bien” , señaló en diálogo con Canal N.

#Primeroalas8 | La Molina presenta zonas vulnerables ante la llegada del fenómeno de El Niño. Urbanizaciones como Las Lomas, Huertos de La Molina, Rinconada, La Planicie y Las Colinas están expuestas a posibles deslizamientos e inundaciones. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 — Canal N (@canalN_) October 17, 2026

Por su parte, Sergio Nájar, subgerente de Gestión de Riesgos de Desastres del distrito, explicó que las precipitaciones intensas pueden ocasionar acumulaciones de agua y lodo en las vías. Según indicó al mismo medio, en algunas calles el nivel del agua llegó a alcanzar una altura cercana a la rodilla.

Nájar también advirtió sobre la presencia de viviendas en las laderas de los cerros de La Molina y las modificaciones que se realizan en esos terrenos. Explicó que algunas personas amplían el uso del espacio y alteran la geografía original de las zonas donde se encuentran sus viviendas.

Como parte de las medidas de prevención, la municipalidad monitorea las áreas vulnerables mediante un dron. Asimismo, adquirió un vehículo multipropósito para atender las emergencias que puedan presentarse en el distrito.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.