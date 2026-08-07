Fenómeno El Niño 2026 amenaza la biodiversidad marina y pone en riesgo actividades económicas
Fenómeno El Niño 2026 amenaza la biodiversidad marina y pone en riesgo actividades económicas
Por Redacción EC

La alta probabilidad de que el Fenómeno El Niño alcance una intensidad muy fuerte hacia finales de este año vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales desafíos del país: proteger la biodiversidad marina y las actividades económicas que dependen del océano.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.