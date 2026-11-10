El fenómeno El Niño ya se siente en varias regiones, mientras avanzan trabajos de prevención a manos del ANA. (Foto: ANA)
El fenómeno El Niño ya se siente en varias regiones, mientras avanzan trabajos de prevención a manos del ANA. (Foto: ANA)
Por Redacción EC

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) reporta un avance de casi el 50% en la meta de descolmatación de ríos en 70 puntos en seis regiones ante el fenómeno El Niño. El jefe de la entidad, Juan Carlos Castro Vargas, anunció el progreso de las labores de preparación en las zonas de riesgo.

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