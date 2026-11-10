La Autoridad Nacional del Agua (ANA) reporta un avance de casi el 50% en la meta de descolmatación de ríos en 70 puntos en seis regiones ante el fenómeno El Niño. El jefe de la entidad, Juan Carlos Castro Vargas, anunció el progreso de las labores de preparación en las zonas de riesgo.

En Piura, la institución registra la extracción de “más de 500 mil metros cúbicos” de sedimento en el tramo entre la represa Los Ejidos y el puente Bolognesi. Estos trabajos se desarrollan de manera articulada para reducir los riesgos de inundaciones y proteger a la población, informó el ANA, además de explicar que el material sedimentado permanecía en el cauce del río desde hace diez años.

Las labores registran avances cercanos al 50% en Lambayeque, Piura y Tumbes, mientras la maquinaria se traslada a La Libertad y Áncash. El proceso de descolmatación en el territorio nacional concluye en un plazo de un mes y medio.

De otro lado, la entidad prevé la conclusión de las actividades en Lima en el plazo de dos semanas, ya que registran un avance en la instalación de 12 barreras dinámicas en diez quebradas de Lima. Tres ya están implementadas, una está próxima a culminarse y las restantes serán entregadas progresivamente hasta el 15 de diciembre.

Instalación de infraestructura de la ANA

La ANA ejecuta la colocación de 12 barreras dinámicas en diez quebradas de Lima para contener el paso de rocas. Tres estructuras están en posición, una entra en fase de cierre de armado y ocho quedan listas el 15 de diciembre. Cada unidad soporta una carga de hasta 380 toneladas y cuenta con una vida útil estimada de 50 años.

En el ámbito financiero, la ANA mantiene el 69% de los recursos asignados en condición de comprometido. La institución efectúa el pago de más del 16% de los fondos conforme a la ejecución de los frentes de trabajo.

La entidad solicita a los ciudadanos la eliminación de la costumbre de tirar desperdicios en los ríos, quebradas y canales. Castro Vargas, en representación del ANA, pide a los gobiernos regionales y locales la asignación de recursos para reforzar las tareas de prevención ante los desastres.