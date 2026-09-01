ANA identificó 755 puntos críticos en el país
ANA identificó 755 puntos críticos en el país
Por Redacción EC

Como parte de las acciones de preparación frente al Fenómeno El Niño, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), identificó 755 puntos críticos en 24 departamentos durante el 2026, mediante fichas técnicas referenciales que permiten reconocer sectores expuestos a desbordes, inundaciones y otros peligros asociados a lluvias intensas.

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