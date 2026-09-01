Como parte de las acciones de preparación frente al Fenómeno El Niño, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), identificó 755 puntos críticos en 24 departamentos durante el 2026, mediante fichas técnicas referenciales que permiten reconocer sectores expuestos a desbordes, inundaciones y otros peligros asociados a lluvias intensas.

El consolidado registra puntos críticos en Arequipa (134), Lima (119), Piura (60), Puno (51), Pasco (45), Junín (45), Ica (45), Áncash (38), Lambayeque (33), Huánuco (33), Huancavelica (30), La Libertad (24), Cusco (20), Ayacucho (17), Amazonas (16), Cajamarca (13), Ucayali (9), Tacna (6), San Martín (6), Apurímac (5), Madre de Dios (3), Tumbes (1), Loreto (1) y Moquegua (1).

En el contexto del Decreto de Urgencia N.° 008-2026, la ANA iniciará intervenciones en ocho puntos críticos priorizados de Lima, ubicados en los distritos de Chaclacayo, Ate, San Juan de Lurigancho, Lurín y Santa Eulalia en Lima, y Aucallama en Huaral. Estos comprenden sectores del río Rímac, río Santa Eulalia, río Lurín y río Chancay, entre ellos Puente Ferrocarril Huachipa-Puente San Roque, Santa Inés-Puente Huampaní, urbanización Manuel Scorza-Campoy, los tramos 4 y 5 de Santa Eulalia, el Malecón Lurín desde el jirón Los Pinos hasta el puente de la antigua Panamericana Sur y el sector Saume Lindero en Huaral.

Barreras dinámicas

Como parte de estas medidas preventivas, la ANA instalará 12 barreras dinámicas en sectores vulnerables de las cuencas Rímac y Lurín. Estas estructuras estarán ubicadas en Yanacoto, Nicolás de Piérola, quebrada La Ronda, quebrada Chacrasana, sector Milagros, Cashahuacra, Huayaringa, Cupiche, río Seco en Cieneguilla y quebrada Huascarán en Chaclacayo, entre otros puntos priorizados.

Las barreras dinámicas contribuirán a controlar el desplazamiento de materiales asociados a huaicos y movimientos en masa, reduciendo su impacto en las zonas ubicadas aguas abajo y reforzando las medidas de preparación ante posibles eventos extremos.

La información recopilada mediante las fichas técnicas constituye un insumo para orientar la priorización de acciones de prevención y reducción del riesgo, así como para facilitar la coordinación con los gobiernos regionales y locales y otras entidades competentes.

Con estas acciones, la ANA fortalece la preparación del país frente al Fenómeno El Niño, priorizando la atención de zonas vulnerables y contribuyendo a proteger a las familias, áreas agrícolas e infraestructura ante posibles inundaciones, desbordes y huaicos.