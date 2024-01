Ante el aumento de caudal del río Rímac, la población de Lurigancho - Chosica se encuentra angustiada debido a la posibilidad de perder sus viviendas por los deslizamientos de tierra. Ante ello, han solicitado a las autoridades la construcción de muros.

“Lo único que pedimos a las autoridades que vengan y nos apoyen con el muro o mandar máquinas para que puedan poner piedras”, dijo la señora Albertina en diálogo con Panamericana.

Vale resaltar que los moradores de California Baja, en Lurigancho – Chosica, en se han visto obligados a colocar sacos de arena alrededor de sus viviendas para evitar que el agua ingrese.

Por su parte, el alcalde de Lurigancho – Chosica, Oswaldo Vargas, señaló al mencionado medio que la solución inmediata es el reasentamiento de los ciudadanos, pues están expuestos constantemente a altos riesgos.

“He tenido reunión con la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y la solución es el reasentamiento, porque la gente no puede estar permanentemente golpeada en cada situación de riesgo por las altas lluvias o el río Rímac que crece su cauce”, dijo Vargas.

El burgomaestre también denunció que de las 29 intervenciones que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios planificó y presupuestó “solamente cumplió con 13 intervenciones al cien por ciento y eso perjudica las actividades de preparación ante cualquier situación de riesgo”.

ANA no culminó intervención en quebradas en Santa Eulalia

Otra zona que viene siendo afectada por el Fenómeno El Niño es el distrito de Santa Eulalia. Fue el alcalde Luis Ñahuis quien denunció a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) por no culminar con la intervención de quebradas.

“El ANA se ha comprometido a hacer los trabajos que corresponde en toda la ribera del río y en algunos sectores como en Santa Eulalia y en algunas quebradas que hasta el momento no se ha hecho efectivo nada”, dijo para el medio anteriormente mencionado.

La municipalidad ha realizado una lista de quebradas que faltan intervenir.

San Jerónimo Punan

Chacra Alta

Huaranguillo (Palto o Buena Vista)

Palle Nuevo (Gavidia)

Las Cruces

Huaro (Jicamarca)

Julio César Tello

Huayaringa (1ra zona)

Baden

Pedregal

Casa Viaje

Vizcachera

Bougainvillea

Parca Alta

Puente provisional de Huampaní estará en abril

Raúl Pérez Reyes, ministro de Transporte y Comunicaciones, llegó a Chaclacayo para brindar detalles del puente provisional de Huampaní que está a punto de colapsar ante la crecida del caudal del río.

A pesar de que el Senamhi reportó que el Fenómeno El Niño podría estar presente a inicios del otoño del 2024, el ministro aseguró que las obras, para elevar un metro de alto el puente y el enrocado, culminarán en abril. Sin embargo, los vecinos no creen que el proyecto termine en la mencionada fecha.

“El contrato se hizo en mayo del 2022 inicialmente, pero cuando vino el ciclón Yaku y el Fenómeno del año pasado, eso postergó las fechas, ha habido luego una serie de ampliaciones de plazos vinculados a temas de la naturaleza y eso hacía que la fecha debería haber estado en noviembre, sin embargo, ha habido problemas también de ampliaciones de plazo”, dijo Pérez en conferencia de prensa.

Ante las declaraciones del ministro, los moradores indicaron que no creen que el proyecto culmine en dicha fecha. “No lo creo, estamos en enero y yo no creo porque la crecida del río y cuando van a terminar en marzo o hasta abril, de repente la naturaleza”, dijo una vecina a Panamericana.