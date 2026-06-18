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El objetivo es mantener libre el cauce del río y facilitar el tránsito normal del agua durante la temporada de lluvias. Foto: América Noticias
El objetivo es mantener libre el cauce del río y facilitar el tránsito normal del agua durante la temporada de lluvias. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) inició una serie de trabajos preventivos de limpieza, descolmatación y enrocado en el río Rímac, como parte de su plan de prevención frente a la temporada de lluvias causadas por el Fenómeno de El Niño.

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