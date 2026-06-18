La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) inició una serie de trabajos preventivos de limpieza, descolmatación y enrocado en el río Rímac, como parte de su plan de prevención frente a la temporada de lluvias causadas por el Fenómeno de El Niño.

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de miles de vecinos que viven en zonas aledañas al llamado ‘río hablador’, los trabajos se concentran entre Caja de Agua, en San Juan de Lurigancho, y Puente Huánuco, en un tramo aproximado de 4 kilómetros, donde se retiran piedras, arena y sedimentos acumulados en la caja hidráulica.

La MML precisó que esta medida permitirá mantener libre el cauce del río y facilitar el tránsito normal del agua durante la temporada de lluvias.

El tiempo de ejecución de las acciones será de 45 días con maquinaria de propiedad municipal. Asimismo, se desarrollan trabajos en el río Lurín, en la zona del puente Algodonal, entre Cieneguilla y Pachacámac, donde se intervendrán cerca de tres kilómetros con una inversión estimada en dos millones de soles.

Además, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional – COER de Lima Metropolitana mantiene un monitoreo permanente de las cuencas de los ríos Rímac, Chillón y Lurín, así como una comunicación constante con las municipalidades distritales ubicadas en las zonas aledañas.

Esta coordinación facilita el monitoreo de las condiciones hidrometeorológicas, el intercambio de información en tiempo real y la organización de medidas preventivas y de respuesta ante un posible aumento en los caudales de los ríos y otros eventos vinculados al Fenómeno de El Niño.

Cabe señalar que estas acciones dispuestas por el alcalde Renzo Reggiardo forman parte de las medidas preventivas que ejecuta la comuna limeña en el marco del estado de emergencia por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales, cuya vigencia fue prorrogada por el Gobierno mediante el Decreto Supremo N.° 081-2026-PCM.