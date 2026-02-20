Fenómeno El Niño Costero ya se siente en el Perú: Panamericana Sur bloqueada por huaicos e inundaciones en Tumbes por desborde de río

Las intensas lluvias de los últimos días han causado estragos en ciudades de la costa, ya que se han registrado huaicos y desbordes de ríos, afectando carreteras y sembríos de diversos productos. Especialistas coinciden en que estas precipitaciones ya formarían parte del inminente desarrollo del Fenómeno El Niño Costero.

Senemhi advirtió que las lluvias en la costa, desde Tumbes hasta Tacna, continuarán hasta el 23 de febrero. “Habrá precipitaciones de mayor intensidad en el norte y lluvias ligeras a moderadas en la costa central y sur”, informó.

Frente a la situación en las carreteras, Sutran reportó que, por fenómenos naturales, hay 15 alertas en la red vial nacional, tres de ellas por tránsito interrumpido y 12 por tránsito restringido.

Tránsito restringido en la Panamericana Sur por huaicos

Los huaicos que cayeron en Ica entre el miércoles y jueves causaron que se interrumpa el tránsito vehicular en ambos sentidos de la Panamericana Sur, en el kilómetro 337, a la altura del distrito de Ocucaje. Un camión se volcó cuando intentaba cruzar el huaico y terminó a un lado de la vía. Tras ello, los agentes de la Policía permiten el pase de los vehículos solo por horas para evitar que las unidades sean arrastradas por la fuerte corriente. Este jueves, cientos de vehículos estuvieron varados en un tramo de 20 km de la Panamericana Sur en ambos sentidos.

Largas filas de vehículos se formaron a la altura del kilómetro 337 de la Panamericana Sur por la caída de un huaico y la volcadura de un camión. (Foto: Genry Bautista)

Un bus de la empresa Oltursa también se volcó, la noche del miércoles, en el kilómetro 367 de la Panamericana Sur, a la altura del distrito de Santa Cruz, en la provincia de Palpa. Unos 25 pasajeros resultaron heridos y fueron llevados al hospital de apoyo de Palpa. Todos se encuentran fuera de peligro.

Otro lugar de Ica afectado por las lluvias es el sector de Cieneguilla, en la provincia de Palpa, donde la crecida del río arrastró maquinaria pesada y destruyó parte de la carretera que conecta Ica y Ayacucho.

Una situación similar se presentó en la provincia de Nasca, ya que en el sector El Molino, en el distrito de Ingenio, la vía y las plantaciones de frutas también resultaron afectadas por la crecida del río. Unos tres distritos han quedado aislados desde hace tres días.

Nasca fue otra de las localidades de Ica que fue afectada por los huaicos.

Se reportó, además, que unas 90 hectáreas de cultivo del distrito de Ocucaje fueron afectadas por los huaicos. En el caserío de Tingue, que forma parte del distrito de Yauca del Rosario, también ocurrieron deslizamientos.

Unas 90 hectaéreas de cultivos arrasadas por el rio Ica en Ocucaje.

Los vecinos indicaron que el caudal del río Ica ha aumentado debido a las fuertes precipitaciones que han caído en los últimos días en las partes altas de Huancavelica, lo que llevado a que alcance los 200 metros cúbicos por segundo.

Desborde de río en Tumbes y activación de quebradas en Piura

En el norte del país también las lluvias han ocasionado el desborde de ríos y huaicos. La región Tumbes ha sido la más perjudicada, ya que la crecida del río Tumbes inundó unas 600 hectáreas de plantaciones de plátano en las zonas de San Juan de la Virgen, Cerro Blanco, San Jacinto, Francos, Plateros, Pampas de Hospital y Malval.

De tal magnitud han sido las lluvias que el río Tumbes ha alcanzado un caudal de 1.325 metros cúbicos por segundo, de acuerdo con la estación hidrológica El Tigre, por lo que se encuentra en el umbral rojo. Las estructuras del puente Francos, que conecta San Jacinto y Pampas de Hospital, vienen soportando los embates de la fuerte corriente.

Hildebrando Antón Navarro, alcalde de Tumbes, informó que, ante la filtración de agua del río a la ciudad, se ha puesto en funcionamiento dos motobombas. Denunció que esta situación es consecuencia de que no se le haya brindado mantenimiento a la caja hidráulica del río.

El río Tumbes se encuentra en el umbral rojo. (Foto: DTumbes Noticias/Facebook)

Piura

El caudal del río Piura ha aumentado, sobre todo luego de las últimas lluvias que han ocurrido en el Alto Piura, en las localidades de la sierra como Huancabamba, Huarmaca y Tambo Grande. Los vecinos temen que el río se desborde, ya que se han activado las quebradas en las zonas de Serrán, Chulucanas, Canchaque, Huancabamba y Huarmaca.

Lluvias continuarán en los próximos días, afirman especialistas del Senamhi

Yury Escajadillo, subdirector de Predicción Climática de Senamhi, remarcó que en los próximos días continuarán las lluvias, ya que los sistemas atmosféricos que generan humedad están activos. “Hay avisos vigentes de Senamhi que nos indican que las lluvias en las zonas andinas en general, desde el centro al sur, van a estar activas en los siguientes días”, indicó el especialista.

Además, explicó que las recientes lluvias en el norte del país, especialmente en Piura y Tumbes, están asociadas a un mayor calentamiento del mar, el cual podría ser parte del desarrollo del Fenómeno El Niño Costero.

“Febrero es un mes de transición a este evento. En marzo ya tendríamos los primeros umbrales cálidos, que sería un evento de El Niño Costero. Por ello, las probabilidades o condiciones de lluvias son más favorables, especialmente en Piura y Tumbes, y en la franja costera en general”, precisó.

“Continuarán las lluvias. Estamos en febrero, hemos pasado recién la quincena, y el periodo dura hasta marzo. Entonces, tenemos un periodo donde las condiciones de lluvia se mantendrán. No quiere decir que todos los días lloverá, pero sí habrá lluvias episódicas que puede generar impacto”, añadió.

Raquel Loayza, especialista en Meteorología de Senamhi, afirmó que se ha registrado un extremo lluvioso mayor a 111 milímetros en determinadas horas en el norte del país y que eso podría repetirse en los siguientes días.

Aseguró que en algunas zonas del país se presentará un otoño e invierno cálido, es decir, con temperaturas por encima de lo habitual. Respecto a la situación en Ica, detalló que eso es a consecuencia de las lluvias que caen en Huancavelica. “La cobertura nubosa llega hacia Ica y se están cargando los ríos de Ica, como el Pisco”, aseveró.

El impacto en la economía

Jonathan Cárdenas, meteorólogo de Ambiental Andina (Ambiand), afirmó que el tener un otoño e invierno cálido afectará la producción agrícola y la actividad pesquera. Remarcó que una probable llegada del Fenómeno El Niño Costero se determinó en las últimas semanas, ya que en la quincena de enero no se tenían tantas lluvias y el año hidrológico había empezado con pocas lluvias. “Estábamos teniendo un déficit de precipitaciones”, anotó.