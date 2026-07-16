Fenómeno El Niño EN VIVO: sigue el foro organizado por El Comercio y Hombro a Hombro
- "Sabemos que el país enfrentará un desafío de enorme magnitud y creemos que la mejor manera de afrontarlo es trabajando juntos. Desde El Comercio queremos contribuir a tender puentes entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil para que el Perú llegue mejor preparado y pueda reducir el impacto“, señaló Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio.
Además, se busca generar un espacio de diálogo entre los principales actores de ambos sectores para identificar necesidades y brechas, y priorizar acciones y obras estratégicas que fortalezcan la capacidad de respuesta del país en ámbitos como infraestructura, salud, producción, agro, pesca, educación y gestión del riesgo.
Uno de los objetivos del foro es fortalecer la articulación entre los sectores público y privado para construir una hoja de ruta compartida que permita organizar, coordinar y priorizar acciones frente al fenómeno de El Niño.
El encuentro se desarrollará en la sede histórica de El Comercio, en el Centro de Lima, y contará con la participación de autoridades del gobierno entrante, representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), así como de empresas privadas, gremios empresariales y organizaciones comprometidas con la gestión del riesgo de desastres.
El foro de trabajo convocará a representantes del sector público, la empresa privada, los gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil para diseñar una hoja de ruta conjunta orientada a fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta frente a este tipo de emergencias.
Este jueves 16 de julio, El Comercio y Hombro a Hombro realizan un foro de trabajo sobre prevención y capacidad de respuesta ante un eventual Fenómeno El Niño.