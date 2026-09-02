El Niño Costero seguirá elevando temperatura del mar que afectará toda la costa peruana. (Senamhi)
El Niño Costero seguirá elevando temperatura del mar que afectará toda la costa peruana. (Senamhi)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre el ingreso del fenómeno El Niño a una fase de magnitud extraordinaria. El organismo estatal prevé un escenario de alta variabilidad climática con repercusiones térmicas y pluviales directas sobre la provincia de Lima y la provincia constitucional del Callao.

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