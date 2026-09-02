El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre el ingreso del fenómeno El Niño a una fase de magnitud extraordinaria. El organismo estatal prevé un escenario de alta variabilidad climática con repercusiones térmicas y pluviales directas sobre la provincia de Lima y la provincia constitucional del Callao.

El especialista de la institución, Nelson Quispe, detalló que la fase actual registra anomalías térmicas en la superficie del mar superiores a los tres grados Celsius. Esta medición científica define la categoría extraordinaria del evento, el cual avanza hacia el litoral peruano de manera progresiva.

La Comisión Multisectorial ENFEN mantiene activa la alerta de El Niño Costero ante la alta probabilidad de que persista durante el verano del año 2027. Frente a este peligro inminente, el Poder Ejecutivo decretó el estado de emergencia por sesenta días calendario en ochocientos noventa y tres distritos del país.

Los pronósticos climáticos confirman que las altas temperaturas diurnas continuarán con valores muy por encima de lo normal en la costa central. Las proyecciones oficiales contemplan registros de calor extremo durante la primavera y el verano de este periodo anual en Lima y el Callao.

Pronostican intensas lluvias en costa norte por El Niño

Las precipitaciones pluviales en el norte del país aumentarán de forma paulatina a partir del mes de noviembre. Sin embargo, los modelos meteorológicos señalan que las lluvias de mayor intensidad y de carácter torrencial llegarán al territorio nacional recién desde enero de 2027.

Este retraso en el inicio de las lluvias severas ofrece un valioso margen temporal para que las autoridades agilicen las tareas de prevención. La respuesta de la atmósfera depende estrictamente de que la temperatura del mar frente a la costa supere el umbral de los veintiséis grados Celsius.

MTC ejecuta obras de prevención en puentes de Chaclacayo y Chosica

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que realiza la supervisión de las labores de reforzamiento físico de la infraestructura vial de Chaclacayo y Chosica. Provías Nacional lidera estas acciones de mantenimiento con el firme propósito de asegurar la transitabilidad ininterrumpida en la Carretera Central.

Las tareas técnicas actuales incluyen el enrocado de las bases y la limpieza de los puentes Los Ángeles y El Palomar. Los especialistas del sector estiman que los trabajos preventivos en ambas estructuras concluyen de manera definitiva en un plazo aproximado de tres semanas.