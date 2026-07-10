Aves marinas aparecen muertas en playas de Chilca. (Foto: Captura/América Noticias)
Aves marinas aparecen muertas en playas de Chilca. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

Diversas aves marinas fueron halladas muertas en distintos tramos de la playa de Chilca, en la provincia de Cañete, como consecuencia de los impactos iniciales asociados al Fenómeno El Niño. Entre las especies afectadas figuran pelícanos, piqueros y pingüinos de Humboldt, cuyos cuerpos fueron encontrados a lo largo de la orilla por residentes y pescadores de la zona.

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