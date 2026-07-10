Diversas aves marinas fueron halladas muertas en distintos tramos de la playa de Chilca, en la provincia de Cañete, como consecuencia de los impactos iniciales asociados al Fenómeno El Niño. Entre las especies afectadas figuran pelícanos, piqueros y pingüinos de Humboldt, cuyos cuerpos fueron encontrados a lo largo de la orilla por residentes y pescadores de la zona.

De acuerdo con los testimonios de los pobladores, el hallazgo de ejemplares sin vida se ha registrado de manera recurrente durante las últimas semanas tanto en Chilca como en otros sectores del litoral costero.

Incremento de la temperatura del mar provoca mortandad de aves marinas en Chilca. (Foto: Captura/América Noticias)

Según información oficial, la principal causa de la mortandad sería la inanición provocada por la alteración del ecosistema marino. Las autoridades señalaron que la temperatura superficial del mar se mantiene por encima de sus valores habituales desde hace varias semanas en la costa peruana, situación que ha ocasionado el desplazamiento o la disminución de peces que constituyen la principal fuente de alimento para estas especies.

La escasez de recursos hidrobiológicos ha afectado de manera progresiva la cadena alimenticia de las aves marinas. Pescadores artesanales informaron que los cambios en el ecosistema dificultan la presencia de cardúmenes, lo que repercute tanto en la supervivencia de la fauna silvestre como en el desarrollo de sus actividades pesqueras.

Los habitantes del distrito señalaron que la presencia de pelícanos y pingüinos de Humboldt muertos se ha convertido en un hecho recurrente en diferentes sectores de la playa, mientras que los restos de las aves son retirados de forma preliminar para prevenir problemas de contaminación y riesgos sanitarios.

En paralelo, especialistas del sector ambiental realizan labores de monitoreo biológico para determinar el alcance de la afectación sobre las especies protegidas y evaluar el impacto del incremento de la temperatura del mar en la fauna marina.

Fenómeno El Niño afecta el ecosistema marino y ocasiona la muerte de aves en playas de Chilca. (Foto: Captura/América Noticias)

Las autoridades locales informaron que continúan evaluando los reportes presentados por pescadores y vecinos con el fin de coordinar el retiro seguro de los restos biológicos y reforzar la vigilancia de las condiciones del mar y del comportamiento de la fauna en la jurisdicción.

Por su parte, los pobladores de Chilca solicitaron la implementación de medidas de contingencia frente a los efectos del cambio de temperatura en el ecosistema marino, mientras los pescadores advirtieron que la reducción de cardúmenes también afecta de forma directa la actividad de la pesca artesanal en la zona.

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