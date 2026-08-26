En lo que va de agosto, Lima registró nuevos récords históricos de temperatura máxima, en un contexto marcado por el actual evento de El Niño Costero, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

En su plataforma web oficial, el organismo informó que las condiciones oceánicas y atmosféricas asociadas a ese fenómeno “generaron un incremento excepcional” de las temperaturas diurnas en la costa central del país. En ese sentido, detalló que el calentamiento anómalo del mar y la influencia de la DANA “Bertha”, favorecieron el predominio de vientos provenientes del norte, “contribuyendo al incremento significativo de las temperaturas máximas”.

Algunos sectores de la capital registraron temperaturas con anomalías de hasta +10,1°C por encima de lo normal.

Fin de semana caliente

El Senamhi informó que el sábado 22 y domingo 23 de agosto, diferentes estaciones meteorológicas en Lima registraron nuevos récords históricos de temperatura máxima.

En la estación Campo de Marte, ubicada en el distrito de Jesús María, el 22 de agosto la temperatura máxima llegó a 28,0 °C con una anomalía de +10,1°C, respecto de lo normal. Dicho valor superó el anterior récord de 27,1 °C registrado el 12 de agosto de 1939.

En tanto, la estación Alexander Von Humboldt, ubicada en el distrito de La Molina, el 23 de agosto alcanzó los 28,8 °C lo que representa una anomalía de +9,3°C, superando el récord de 27,7 °C del 11 de agosto de 2026.

En el Callao, la estación Aeropuerto Internacional registró el 11 de agosto una temperatura máxima de 25,7 °C, valor que supera en +7,1°C el promedio climatológico del mes y establece así un nuevo récord.

Pronóstico para los siguientes días

De acuerdo con el Senamhi, en los próximos días en Lima Metropolitana se prevé cielo cubierto a nublado en las primeras horas de la mañana, para luego tener condiciones de brillo solar. Las temperaturas estarán variando en la zona oeste de 21 °C como mínima y próximas a 25 °C como temperaturas máximas.

En los distritos alejados del litoral costero como Ate, La Molina, y Carabayllo, las temperaturas mínimas estarán próximas a 17° C y las máximas serán cercanas a 27°C.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR