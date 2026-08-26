Lima registró nuevos récords históricos de temperatura máxima, en un contexto marcado por el actual evento de El Niño Costero | Foto: Jesús Saucedo/@photo.gec (Archivo)
Lima registró nuevos récords históricos de temperatura máxima, en un contexto marcado por el actual evento de El Niño Costero | Foto: Jesús Saucedo/@photo.gec (Archivo)
Por Redacción EC

En lo que va de agosto, Lima registró nuevos récords históricos de temperatura máxima, en un contexto marcado por el actual evento de El Niño Costero, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).