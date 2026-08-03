Puentes artesanales para cruzar quebradas son un riesgo para la población de Lurigancho-Chosica. Foto: América Noticias
Puentes artesanales para cruzar quebradas son un riesgo para la población de Lurigancho-Chosica. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Ante la inminente llegada de lluvias por el Fenómeno El Niño, más de cinco mil pobladores de la zona de California, en el distrito de Lurigancho-Chosica, exigen a las autoridades competentes la descolmatación de las quebradas ante el riesgo de inundaciones que podrían generarse y, además, se inicie la construcción de puentes para cruzarlas.

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