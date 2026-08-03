Ante la inminente llegada de lluvias por el Fenómeno El Niño, más de cinco mil pobladores de la zona de California, en el distrito de Lurigancho-Chosica, exigen a las autoridades competentes la descolmatación de las quebradas ante el riesgo de inundaciones que podrían generarse y, además, se inicie la construcción de puentes para cruzarlas.

Carlos Vargas, regidor del distrito, precisó que son más de 32 quebradas que aún no se han descolmatado. “Estos puentes de manera artesanal no tiene barandas, no tiene espacio para caminar, uno lo construyó una vecina para tener acceso al otro lado”, dijo a América Noticias.

“Tenemos un proyecto del ANIN de encauzar el río Rímac al lado de 63 kilómetros y 23 quebradas. Esto debe continuar para garantizar la seguridad de las personas, sin embargo, se han hecho solo para cuatro y falta se necesita que para las 19 restantes se termine los expedientes y se de el dinero para terminarlas”, sostuvo al matinal.

En tanto, los vecinos continúan cruzando los puentes artesanales pese a su precariedad ya que están construidos con tablones viejos de madera y fierros.

“En esta parte existe colegios de inicial y nido, por eso necesitamos un puente para que los niños puedan cruzar. Este puente no soporta más. Necesitamos urgente enrocado de piedra. Estamos con los sacos ‘terrero’, pero no es suficiente. Acá deberían estar las autoridades descolmatando”, dijo una dirigente vecinal.

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“Hay además 14 organizaciones. Pido al alcalde que se acerce e inicie labores de prevención. También, hago un llamado a la presidenta de la República que pongo un ojo acá”, indicó.

Fenómeno El Niño

El Fenómeno El Niño es un evento climático que se origina por el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico, especialmente frente a las costas de Perú y Ecuador. Este incremento de la temperatura del mar altera los patrones normales del clima, generando lluvias intensas en la costa, inundaciones, huaicos y, en otras zonas del mundo, sequías o cambios extremos de temperatura.