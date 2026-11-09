Como parte de las acciones de preparación frente al Fenómeno El Niño, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) supervisó los trabajos finales de instalación de dos nuevas barreras dinámicas en las quebradas Huayaringa y La Ronda, ubicadas en Santa Eulalia y Lurigancho-Chosica, respectivamente.

Estas estructuras permitirán reducir el impacto de posibles huaicos y brindar mayor protección a las familias que viven en zonas de riesgo.

FOTOS MIDAGRI

12 barreras dinámicas en 10 quebradas críticas

La jornada estuvo encabezada por el titular del Midagri, Marco Vinelli Ruiz, junto con el jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Juan Carlos Castro, quienes verificaron el avance de las obras que forman parte de un proyecto de 12 barreras dinámicas en 10 quebradas críticas.

Durante la supervisión, Vinelli Ruiz destacó que su sector, a través de la ANA, trabaja las 24 horas para culminar estas infraestructuras y fortalecer las acciones de prevención ante las lluvias intensas.

MIRA AQUÍ: Lima amanece con calles mojadas por lloviznas y Senamhi prevé nuevas precipitaciones durante la noche

“Hay que trabajar unidos para enfrentar con éxito un fenómeno natural que será extraordinario. Por eso, estamos empeñados en trabajar de manera coordinada entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, y el sector privado para reducir los impactos”, señaló el ministro.

“Vamos a colaborar con los alcaldes hasta el 31 de diciembre y, con las nuevas autoridades regionales y locales, seguiremos apoyando las medidas de respuesta ante este evento natural”, agregó.

Las barreras dinámicas están diseñadas para retener rocas, piedras y otros materiales que arrastran los huaicos al descender por las quebradas. De esta manera, contribuyen a disminuir su fuerza destructiva antes de que lleguen a las viviendas y zonas pobladas.

Limpieza y descolmatación

Las autoridades también inspeccionaron la quebrada Pedregal Bajo, en Lurigancho-Chosica, donde se tienen previstas labores de limpieza y descolmatación para reducir el riesgo de huaicos durante la temporada de lluvias.

FOTOS: MIDAGRI

Estas intervenciones contemplan el retiro de aproximadamente 13 200 m³ de residuos y desmonte, a lo largo de 1.25 km de la quebrada. La actividad se realizará en un plazo de 30 días. Los trabajos buscan despejar la quebrada y reducir la acumulación de materiales que podrían ser arrastrados por las lluvias intensas, poniendo en riesgo a las familias que viven en las zonas cercanas.

VIDEO RECOMENDADO