Continúa la preparación frente al Fenómeno El Niño (Foto: Midagri)
Continúa la preparación frente al Fenómeno El Niño (Foto: Midagri)
Por Redacción EC

Como parte de las acciones de preparación frente al Fenómeno El Niño, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) supervisó los trabajos finales de instalación de dos nuevas barreras dinámicas en las quebradas Huayaringa y La Ronda, ubicadas en Santa Eulalia y Lurigancho-Chosica, respectivamente.

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