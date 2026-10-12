El Ministerio de Educación (Minedu) implementará medidas preventivas en cerca de 18 mil colegios de ocho regiones del país ante la posible intensificación del Fenómeno El Niño. Según informó el titular del sector, José Chang, en algunas de estas zonas las clases culminarán a fines de noviembre, por lo que no habría actividades escolares durante los primeros días de diciembre.
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