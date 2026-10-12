El Ministerio de Educación (Minedu) implementará medidas preventivas en cerca de 18 mil colegios de ocho regiones del país ante la posible intensificación del Fenómeno El Niño. Según informó el titular del sector, José Chang, en algunas de estas zonas las clases culminarán a fines de noviembre, por lo que no habría actividades escolares durante los primeros días de diciembre.

Aunque Chang no precisó cuáles serán todas las jurisdicciones comprendidas ni cuántos estudiantes estarán incluidos en el cambio del calendario, sí precisó que se trata de zonas comprometidas por El Niño a Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

La previsión del actual FEN es que su impacto sea extraordinario. (Foto: Andina)

Desde el colegio Mariano Melgar, Chang destacó que como parte del plan de prevención, el Minedu también adquirió 1.500 aulas prefabricadas para atender a estudiantes de las zonas más vulnerables. Estos módulos servirían para reemplazar temporalmente los espacios educativos que resulten dañados por el fenómeno El Niño y que no puedan utilizarse con normalidad.

¿Cuáles son las zonas que acabarían en noviembre?