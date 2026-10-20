Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica ante posible incremento de enfermedades asociadas al Fenómeno El Niño. (Foto: Minsa)
Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica ante posible incremento de enfermedades asociadas al Fenómeno El Niño. (Foto: Minsa)
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica ante los riesgos sanitarios asociados al Fenómeno El Niño 2026-2027, que podría provocar lluvias intensas, inundaciones y dificultades en el acceso al agua segura, condiciones que favorecen la propagación de diversas enfermedades en el país.

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