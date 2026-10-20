El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica ante los riesgos sanitarios asociados al Fenómeno El Niño 2026-2027, que podría provocar lluvias intensas, inundaciones y dificultades en el acceso al agua segura, condiciones que favorecen la propagación de diversas enfermedades en el país.

La alerta, emitida por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), busca fortalecer la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud públicos y privados.

Las cifras epidemiológicas evidencian la importancia de reforzar las medidas preventivas por el aumento del dengue, leptospirosis, diarreas, malaria y sarampión.

Hasta la semana epidemiológica 40 de 2026, el país registró 71 mil 256 casos de dengue, un incremento del 122 % respecto al mismo periodo de 2025.

Asimismo, se notificaron 1.159 363 episodios de enfermedades diarreicas agudas (EDA), un aumento del 11,3 % frente al año anterior. Estas enfermedades pueden agravarse cuando las lluvias e inundaciones contaminan las fuentes de agua o interrumpen los servicios de saneamiento.

La leptospirosis, que alcanzó 13 mil 235 casos notificados, un incremento del 85,5 % en comparación con el mismo periodo de 2025. Esta infección puede transmitirse por el contacto con agua o suelos contaminados con la orina de animales infectados, especialmente roedores. La alerta también considera los contagios de malaria y sarampión.

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Como parte de la alerta epidemiológica N.° 008-2026, el Minsa dispone fortalecer la vigilancia de enfermedades, la detección temprana de casos, la capacidad de diagnóstico de los laboratorios y la disponibilidad de medicamentos, insumos y personal capacitado.

También se reforzarán las acciones de prevención y control de zancudos, procesamiento de pruebas, la promoción de la vacunación y la coordinación con gobiernos regionales y locales para proteger a las comunidades en riesgo.

¿Cómo protegernos?

El Minsa recomienda adoptar medidas sencillas para reducir el riesgo de enfermar:

Evitar los criaderos de zancudos: eliminar el agua acumulada en recipientes, tapar los depósitos de agua y mantener limpios los espacios de la vivienda.

Consumir agua segura: utilizar agua potable o desinfectada y mantenerla almacenada en recipientes limpios y tapados.

Evitar el contacto con aguas de inundación: estas pueden contener microorganismos peligrosos. Si el contacto es inevitable, utilizar botas y guantes de protección.

Mantener una adecuada higiene: lavarse las manos con agua segura y jabón, especialmente antes de preparar o consumir alimentos y después de ir al baño.

Completar las vacunas: verificar que los niños y demás integrantes de la familia tengan sus vacunas al día. En las zonas priorizadas, cumplir con las dosis de la vacuna contra el dengue indicadas por el personal de salud. (De 10 a 20 años: En Tumbes, Piura, Loreto, Ucayali y Áncash. De 10 a 16 años: En Lambayeque, La Libertad, San Martín y en Lima Metropolitana (exclusivamente en San Juan de Lurigancho, zona de Huáscar, en los centros de salud Huáscar II y Huáscar XV).

Acudir oportunamente a un establecimiento de salud: buscar atención ante fiebre, diarrea persistente, dificultad para respirar u otros síntomas de alarma.

Evitar la automedicación.