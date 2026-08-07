Solo algunas embarcaciones han salido a pescar cerca al litoral. Foto: GEC
Solo algunas embarcaciones han salido a pescar cerca al litoral. Foto: GEC
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > JORGE CERDAN
Por Redacción EC

El impacto del Fenómeno El Niño ya se siente con fuerza en el litoral limeño. En Pucusana, la actividad en el terminal pesquero se ha reducido drásticamente debido al calentamiento del mar, que ha provocado la migración y disminución de diversas especies.

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