Sedapal refuerza planta La Atarjea para garantizar el abastecimiento de agua ante El Niño 2026-2027. (Foto: Sedapal)
Sedapal refuerza planta La Atarjea para garantizar el abastecimiento de agua ante El Niño 2026-2027. (Foto: Sedapal)
Por Redacción EC

Sedapal fortaleció los procesos de captación y tratamiento de agua en la planta La Atarjea, como parte de las medidas previstas para afrontar los posibles escenarios de lluvias intensas y huaicos asociados al fenómeno El Niño (FEN) 2026-2027. Las mejoras buscan mantener la continuidad del servicio de agua potable en Lima y Callao.

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