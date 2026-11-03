Sedapal fortaleció los procesos de captación y tratamiento de agua en la planta La Atarjea, como parte de las medidas previstas para afrontar los posibles escenarios de lluvias intensas y huaicos asociados al fenómeno El Niño (FEN) 2026-2027. Las mejoras buscan mantener la continuidad del servicio de agua potable en Lima y Callao.

Entre las principales implementaciones figura la capacidad de tratar agua con niveles de turbidez de hasta 30.000 unidades, mediante procesos químicos especializados. Este procedimiento permite procesar el agua del río Rímac cuando presenta una elevada concentración de lodo y sedimentos.

Según la empresa, esta capacidad representa un avance frente a las condiciones registradas durante el fenómeno El Niño costero de 2017.

Asimismo, Sedapal optimizó la operación de las compuertas de captación. Anteriormente, estas se accionaban en intervalos de aproximadamente 30 minutos, mientras que ahora pueden operarse varias veces al día, de acuerdo con las condiciones del río. De esta manera, la empresa puede evaluar y aprovechar los momentos adecuados para captar el recurso hídrico y continuar con su tratamiento.

Estas acciones forman parte del Plan de Emergencia ante el FEN 2026-2027, que contempla el mantenimiento y la modernización de los equipos de captación de las plantas La Atarjea y Huachipa. También incluye la descolmatación del cauce del río Rímac y el reforzamiento de sus riberas mediante defensas ribereñas y gaviones.

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Con estas medidas, Sedapal busca fortalecer su infraestructura y capacidad operativa para afrontar los efectos del fenómeno El Niño, proteger las fuentes de agua y mantener el abastecimiento de agua potable para la población de Lima y Callao.

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